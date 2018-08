Mandžukić zabio iz volejčine, Ronaldo širio ruke nakon gola!

Ma može Juventus dovesti još tri Cristiana Ronalda, ali mjesta za Marija Mandžukića u prvom sastavu uvijek će biti!

A on će to znati vratiti.

Naš je bivši reprezentativac krenuo u prvih 11 i zabio u 75. minuti Laziju za konačnih 2-0 nakon s(p)retne asistencije Cristiana Ronalda.

Zakucao je Mandžo loptu pod prečku Strakoshe poput Ante Rebića na Mundijalu Argentini. Kakva volejčina!

I dok je Mario krenuo u proslavu, Ronaldo nije mogao vjerovati što mu se dogodilo u toj akciji uz kiseli osmijeh.

Bio je ljut na to kako se napad razvio budući da mu je lopta zapela u ključnom trenutku nakon čega je savršeno došla Mandži na udarac. Kasnije se Portugalac nasmijao, onako iz nemoći, jer i dalje čeka na svoj prvijenac u dresu novog kluba.

Neobranjivi poluvolej našeg majstora tako je samo potvrdio novu pobjedu aktualnog prvaka Italije.

Juve je poveo prelijepim golom Miralema Pjanića iz 30. minute i potom čvrsto igrao u obrani.

Excellent strike for his first goal of the season!



Pjanić, you absolute baller!🇧🇦⚽️@Miralem_Pjanic

pic.twitter.com/MAk2JtqEua