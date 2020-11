Maradona je toga jutra šetao i otišao spavati. Nije se probudio

Kraj njega su non-stop bili medicinska sestra i psiholog koji mu je pomagao zbog ovisnosti o alkoholu. Trebao je popiti lijek, a ona ga je prva pronašla mrtvog. Liječnici nisu mogli ništa

<p>U srijedu oko 16 sati po hrvatskom i 12 po lokalnom vremenu <strong>Diega Armanda Maradonu</strong>, legendarnoga argentinskog nogometaša, pronašli su mrtvoga u obiteljskom domu u četvrti Tigre glavnoga grada Buenos Airesa.</p><p>Nešto više od sat vremena kasnije za smrt "Malog zelenog", dva tjedna nakon što su ga otpustili iz privatne bolnice po operaciji na mozgu, saznao je cijeli svijet. Preminuo je 26 dana nakon 60. rođendana.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nogometaši Rijeke i cijeli Napulj oprašta se od Maradone</strong></p><p>Kako je izgledao posljednji dan Diegova života doznali su novinari argentinskog portala <a href="https://www.ole.com.ar/maradona/murio-maradona-muerte-diego-pelusa_0_Zv27g92s8.html" target="_blank">Olé</a>.</p><p>Ustao je rano, kao i posljednjih dana. Nešto je doručkovao, malo prošetao i nekoliko sati poslije legao kako bi se odmorio i vratio energiju. Uz njega su bili psiholog, psihijatrica i osobna medicinska sestra, tvrde.</p><p>Trebao se dići u podne kako bi popio lijek, no više nije otvorio oči. Kad ga je medicinska sestra pokušala probuditi, vidjela je da nije pri svijesti. Odmah je nazvala hitnu. </p><p>Stizala su vozila hitne pomoći jedno za drugim. Ukupno njih devet, no jednome od najboljih nogometaša u povijesti nije bilo pomoći. Srce mu je zauvijek prestalo kucati. Došlo je do zatajenja.</p><p>Što je tomu uzrok? To će tek utvrditi obdukcija. No poznato je kako je nakon operacije zbog krvnog ugruška na mozgu Diego trebao na odvikavanje od alkohola, poroka koji se nije riješio. Za razliku od droge, koju je, kažu upućeni, prestao konzumirati prije nekoliko godina.</p><p>- Nema nikakvih tragova nasilne smrti - rekao je tamošnji tužitelj nakon preliminarnog očevida.</p><p>Svađao se Diego zbog pića s bližnjima, obitelji, svima u njegovoj okolini. Zato je obitelj željela da ima 24-satnu skrb stsručnjaka uključujući medicinsku sestru i psihologa. Imao je posebnu pripremljenu sobu u domu kao da je u bolnici.</p><p>Ništa od toga nije pomoglo. Sport je izgubio još jednu legendu u tmurnoj 2020. godini.</p>