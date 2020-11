- Ostat \u0107e na promatranju sljede\u0107a tri dana. Psihi\u010dki nije dobro i to onda utje\u010de i na njegovo fizi\u010dko stanje. On treba pomo\u0107 i moramo mu pomo\u0107i - rekao je njegov lije\u010dnik Leopoldo Luque.

<p><strong>Diego Maradona</strong> iz još uvijek nepoznatih zdravstvenih razloga završio je u ponedjeljak u bolnici u La Plati, gradu 40 kilometara udaljenom od Buenos Airesa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Maradona u elementu</strong></p><p> </p><p>Samo tri dana nakon što je proslavio 60. rođendan, Maradona se, prema izvještajima argentinskih medija, osjećao slabo i loše, a navodno je to povezano s lošim mentalnim stanjem, odnosno s depresijom.</p><p>- Ostat će na promatranju sljedeća tri dana. Psihički nije dobro i to onda utječe i na njegovo fizičko stanje. On treba pomoć i moramo mu pomoći - rekao je njegov liječnik Leopoldo Luque.</p><p>Maradona posljednjih dana navodno nije htio ni jesti, a baš na rođendan već na poluvremenu otišao je s utakmice svoje Gimnasije protiv Patronata, što je potaknulo sumnju oko njegovog stanja.</p><p>- Nema energije, a rođendan je utjecao na njegovo stanje. No nema panike - dodao je Luque.</p><p>Već je više puta boravio u bolnicama. Početkom prošle godine završio je na operaciji kojom je zaustavljeno unutarnje krvarenje u želucu, što ga je prouzročila hijatalna hernija, poznatija kao kila na želucu.</p><p>Također, prije malo više od 15 godina zbog kokaina je imao ozbiljnih srčanih i respiratornih problema, a 2007. godine u Buenos Airesu se liječio od ovisnosti o alkoholu.</p><p> </p><p> </p>