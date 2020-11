Maradonina poruka u Sevilli: Hej, treneru, mama ti je kur..!

U svom debiju za Sevillu je protiv Bayerna pogodio vratnicu, pa asistirao za gol Davora Šukera. A najbolju partiju za Andalužane pružio je protiv Real Madrida i našeg - Roberta Prosinečkog...

<p><strong>Diego Maradona</strong> iznenadio je nogometnu javnost kada je u sezoni 1992/93. napustio Napoli, te karijeru nastavio u Sevilli. No, za sve je zaslužan argentinski stručnjak Carlos Bilardo...</p><p>- Diego, hoćeš li doći ovdje? Sevilla ti pruža odlične uvjete za život, a igrat ćeš bez ikakvih briga - bila je rečenica kojom je iskusni Bilardo privukao "malog zelenog" u Andaluziju. Najbolji nogometaš svijeta uzeo je vremena za razmišljanje, a onda prihvatio ponudu svog sunarodnjaka. A Diego Maradona tada je imao i nekoliko drugih, prilično atraktivnih opcija...</p><p>Velika ljubav između Diega Maradone i navijača Napolija počela je kopniti dvije godine ranije, za vrijeme Svjetskog prvenstva u Italiji. Argentina se tada baš u Napulju u polufinalu sučelila Talijanima u polufinalu velikog turnira, a transparent na San Paolu bio je prilično jasan:</p><p>- Ljudi te obožavaju, ali Italija je naša domovina - stajalo je na velikom transparentu Napolijevih i talijanskih navijača. No, stvari su postale još teže kada je Maradona 17. ožujka 1991. godine bio pozitivan na kokain, pa zaradio 15-mjesečnu suspenziju zabrane igranja nogometom...</p><p>Nogometna avantura Diega Maradone na Apeninima bila je gotova, najbolji nogometaš svijeta svim je silama tražio odlazak iz Italije. A to je bila prava prilika za povratak u Španjolsku, gdje je nekoliko godina ranije oduševljavao u dresu Barcelone. Kratak telefonski razgovor sa Carlosom Bilardom prevladao je u odluci Maradone da stigne u Sevillu.</p><p>Naime, Bilardo je znao kako surađivati s Maradonom, taj je dvojac uspješno surađivao na dva Svjetska prvenstva (1986. i 1990.) koja su Argentini donijela velike uspjehe. Carlos Bilardo je ubrzo završio u Sevilli, a to je ubrzo postala i nova destinacija velike argentinske nogometne zvijezde...</p><p>- Diego Maradona će ubrzo postati igrač Seville. Ako se to ne dogodi, ako Diego ne dođe u Sevillu pakiram kofere i vraćam se u Buenos Aires - bio je jasan Bilardo.</p><p>Argentinskom virtuozu Sevilla je značila povratak u život, a Maradona je po dolasku u Sevillu bio čvrsto na zemlji...</p><p>- Dugo nisam igrao nogomet, više nisam najbolji na svijetu. Možda nisam niti među 10 tisuća najboljih nogometaša svijeta, ali i dalje imam iste snove kao što sam ih imao kao 15-godišnji dječak - poručio je Maradona prilikom svog predstavljanja na Ramon Sanchez Pizjuanu.</p><p>Diego Maradona prvi je put dres Seville odjenuo u prijateljskoj utakmici protiv Bayerna. Bila je to vrlo ozbiljna momčad španjolskog prvoligaša; uz Diega Maradonu na travnjaku su još bili Diego Simeone, Davor Šuker i Nacho Conte. Diego Maradona je prvo iz slobodnog udarca pogodio vratnicu, a onda asistirao za gol hrvatskog napadača. Već nakon prvih 90 minuta bilo je jasno kako se Maradona vratio na velika vrata, kako će opet biti čudesan igrač...</p><p>Baš kao i u današnje vrijeme, španjolskim nogometom te su sezone dominirali Barcelona i Real Madrid. Naslovom prvaka osladio se "Dream Team" Johana Cruyffa, dok je kraljevski klub titulu izgubio u posljednjem kolu porazom kod Tenerifea. Sevilla je sezonu zaključila na sedmoj poziciji, a Maradona je u 26 nastupa postigao pet golova.</p><p>No, Diego Maradona je - oduševljavao. Navijače, ali i svoje suigrače. Posebice Davora Šukera koji je te sezone poentirao 15 puta...</p><p>- Diega Maradonu sam kao dječak gledao na televiziji, a sada s njime doručkujem, treniram i igram u istoj momčadi. To je za mene nevjerojatno - rekao je tada Davor Šuker, te nastavio:</p><p>- Jednoga dana Diego je kasnio na trening, a onda stigao svojim Ferrarijem. Bili smo odlična klapa, na tom su treningu bili i brojni novinari. A mi smo onda s treninga potrčali prema njemu i počeli se bacati po njegovom autu.</p><p>Davor Šuker nikada neće zaboraviti vrijeme provedeno s Diegom Maradonom.</p><p>- Vjerujte, molio sam se da mi se Diego obrati u svlačionici, da me nešto pita, da mi nešto sugerira. I onda me jedan dan nazvao. Bio je prilično jasan. I rekao mi 'Davore, ne želim da se krećeš prema krilu, samo spusti glavu i trči prema suparničkom golu. Lopta će ti uvijek doći, a ti je onda pospremi u mrežu'. I stvarno je bilo tako, pogledajte moje golove za Sevillu, većina ih je postignuta na takav način.</p><p>Najbolju predstavu u dresu Seville pružio je protiv Real Madrida koji je predvođen Fernandom Hierrom i Robertom Prosinečkim na Sanchez Pizjuanu nastradao 2:0. No, s Diegom Maradonom nikada nije bilo lako. Argentinski je virtuoz uvijek bio spreman na autodestrukciju, misli su mu prečesto odlazile van nogometa. Polako su pucali odnosi između Bilarda i Maradone, iskusni stručnjak sve je češće vadio "malog zelenog" s travnjaka, a tu je znalo doći i do ozbiljnijih verbalnih sukoba...</p><p>Španjolski mediji tvrde kako je jednom došlo i do fizičkog sukoba ovog dvojca, pa i kako je Bilardo pred očima brojnih svjedoka udario u lice svog najboljeg igrača. Dapače, priča je išla toliko daleko da je upletena bila čak i žena Diega Maradone koja je spriječila veće sukobe. A iste večeri Bilardo i Maradona su se pomirili, pa zatvorili nekoliko kafića diljem Seville.</p><p>No, na novi sukob ovog dvojca nije se dugo čekalo. Sevilla je u prvenstvenoj utakmici dočekala Burgos, na poluvremenu pogotkom Monchua vodila 1:0. Diego Maradona na poluvremenu si je ubrzigao tri injekcije kortizona kako bi smanjio bol u koljenu, no Bilardo ga je nakon samo osam minuta igre u drugome dijelu izvadio iz igre. A tada su TV kamere zabilježile poruku kojom je Maradona šokirao Bilarda, ali i nogometni svijet...</p><p>- Kur... sine, mama ti je kur..! - poručio je Maradona svom treneru prilikom izlaska iz igre. I tu je bio kraj. Dapače, Burgos je u 89. minuti izjednačio rezultat, time Sevillu udaljio iz Europe...</p><p>- Ove stvari želim osobno razriješiti s Bilardom, vidjet ćemo je li muškarac da se obračuna sa mnom - ljutito je nakon utakmice vrištao Maradona. I time su njegovi dani u Sevilli bili odbrojani.</p><p>Tadašnji potrpredsjednik kluba Jose Maria del Nido u tim je trenucima stao na stranu trenera, a svojom izjavom još dodatno razljutio Maradonu.</p><p>- Diego Maradona više nikada neće moći igrati ozbiljan nogomet, dapače više nije spreman niti za igranje golfa - poručio je Del Nido.</p><p>Diego Maradona tada se odlučio na povratak u Argentinu. Gdje je prvo branio boje Newell's Old Boysa, a onda karijeri uspješno završio u svojim Boca Juniorsima...</p>