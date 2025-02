Maraš: Djeco, upišite rukomet. Nemojte biti na TikToku i tim glupostima, nema od tog ništa

Mateo Maraš (24) odigrao je turnir za pamćenje, potvrdio je da Hrvatska ima sjajnog vanjskog igrača za godine koje dolaze. I ima prvu veliku medalju oko vrata. Srebro sa Svjetskog prvenstva.

- Prva, nadam se od mnogih, ako Bog da uz ovakvu ekipu. Težak put, puno problema pa je još i slađa. Danci su bili bolji. Kad smo bili blizu, suci su imali neka svoja uplitanja, ali im treba stisnuti ruku. A mi smo drugi najbolji. Oprostili su se neki igrači, emotivno je, a sutra će biti još emotivnije - rekao je Maraš za RTL.

Bio je na rubu suza, ali ih je ipak zauzdao.

- Ne mogu, već sam plakao, rugat će mi se. Predivno je ovo. Puno smo toga napravili, tu nam je i Dule. Bilo je emotivno, pogotovo za kapetana i općenito za senatore. Nadam se da ćemo preuzeti mi mlađi. Puno se krvi prolilo za ovaj dres i da istom snagom i željom idemo dalje - kazao je Maraš.

- Prenervozno smo ušli u utakmicu, možda nam malo fali Karlovac. Imali smo par grešaka, a Danci to kažnjavaju, u nekim situacijama smo spriječili njihov brzi centar. Dobro smo ispoštovali dogovore, ali smo ušli u crnu rupu i reprezentacija poput Danske to kažnjava - kazao je Splićanin.

- Imali smo nekih problema i sa sucima, sve to danas jednostavno nije moglo bolje.

Dva gola u prvih 10 minuta drugog poluvremena?

- To je bio težak period u našoj igri i crveni karton Mamića nas je poremetio, s obzirom na to da je on bio oslonac naše 5-1 obrane.

Hrvatski rukometaši slave s obiteljima osvajanje srebra | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Stigli smo do finala, ali nažalost na kraju smo izgubili šest razlike?

- Dule, Karačić i Pešić se opraštaju nakon prvenstva, hvala im što su pomogli kroz ove savjete i bili primjer mladima. Ova medalja je putokaz za dalje, nadam se da će tako i biti.

- Od generacije Petra Metličića i ove Duletove puno se znoja i krvi prolilo da bismo mi mlađi sad to ukaljali, da bismo mi mlađi to prosuli.

U većem dijelu prvenstva koristili smo tri desna beka, a Martinović je silom prilika morao igrati i srednjeg?

- To je bila zamisao izbornika, ali sve što radili dobro smo radili. Tu je srebro, a igrali smo svi što je god trebalo. nema tu biranja u reprezentaciji.

Slijedi doček?

- Da, mislim da nismo spremni. Nećemo spavati, kao ni tijekom cijelog prvenstva od uzbuđenja.

Rekao je da mu je ovo najdraža medalja s hrvatskom reprezentacijom.

- Meni je drago da sam sudjelovao u tome, da sam bio dio te velike karijere, kao i s Karačićem i Pešićem koji se opraštaju. Moramo puno učiti od njih, puno je tu godina iskustva, i dobrih i loših trenutaka. Nadam se da će se djeca upisivati na rukomet, ja sam se tako upisao 2009. Nemojte biti na TikToku i ovim glupostima, od toga nema ništa.