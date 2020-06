Maratonac ima neizlječiv tumor na mozgu: Želim da me pamte kao jednog dobrog čovjeka...

<p>"Želim da me ljudi pamte kao dobrog čovjeka kakav sam i bio", rekao je<strong> Alejandro Gómez (56</strong>), trostruki olimpijac kojemu je dijagnosticiran neizlječivi tumor na mozgu. Smješten je u bolnici Alvaro Cunqueiro u Vigu zbog brzog napretka bolesti, ali narednih dana će vjerojatno biti pušten, jer mu doktori ne mogu pomoći. Tumor je veliki, na nezgodnom mjestu i nemoguće ga je odstraniti.</p><p>U cijeloj ovoj situaciji Alejandro zahvaljuje svome psihologu:</p><p>- Dao mi je savjete i pomogao mi organizirati se, smiriti se. Ne mogu se sam boriti u ovoj bitci. On mi pomaže u teškim danima i kako da najbolje iskoristim ovo vrijeme i pripremim se za zadnji dan - ispričao je Gomez, sudionik Olimpijskih igara u Seoulu, Barceloni i Atlanti.</p><p>U svojoj statistici ima dva državna prvenstva (1989 i 1995), pet puta je bio prvi na 10,000 m (1989, 1991, 1993, 1995, 1996) i dva je puta osvojio polumaratone (1992, 2003). Bio je šesti 1989. na SP-u. </p><p>- Uvijek sam radio što sam morao. Zadovoljan sam većinom stvari koje su me zadesile u životu i ne osjećam se kao da sada nemam što raditi - rekao je za El Faro de Vigo.</p><p>- Što da ti kažem, prijatelju, nikada neću zaboraviti jednoga od svojih najvećih protivnika i sve duele koje smo imali na utrkama. Ti si jedan od najvećih, napisao je <strong>Abel Antón</strong> na svojim društvenim mrežama nedavno.</p><p> </p>