Obavijesti

Sport

Komentari 0
POBJEDA U ITALIJI

Marc Marquez na koračić do sedmog naslova prvaka svijeta

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Marc Marquez na koračić do sedmog naslova prvaka svijeta
4
Foto: Jennifer Lorenzini

Marc Marquez na Ducatiju pobijedio na Velikoj nagradi San Marina! Ispravio grešku i sada je na korak do sedmog naslova prvaka. Hoće li sljedeća utrka donijeti titulu

Španjolski motociklist Marc Marquez na Ducatiju ostvario je ove nedjelje novu pobjedu u MotoGP klasi, slavio je na Velikoj nagradi San Marina u Misanu.

Time je Marc Marquez ispravio grešku sa sprinterske utrke tijekom subote te je došao na mali korak do potvrde novog, sedmog naslova prvaka u karijeri. Titulu može potvrditi na sljedećoj utrci, Velikoj nagradi Japana, koja se vozi za dva tjedna.

San Marino Grand Prix
Foto: Jennifer Lorenzini

Talijan Marco Bezzecchi na Apriliji, pobjednik subotnje utrke, bio je najveći konkurent Marquezu u Misanu. No, vodeći u ukupnom redoslijedu je preuzeo vrh poretka u 12. krugu te je potom čuvao prednost sve do kraja. Bezzecchi je na kraju bio drugi, a mlađi brat Alex Marquez na trećem mjestu.

U ukupnom redoslijedu je razlika velika. Marc Marquez ima 512 bodova, a njegov brat Alex 330.

Moto GP, Velika nagrada San Marina:
1. Marc Marquez (Špa / Ducati)               41:20.898
2. Marco Bezzecchi (Ita / Aprilia)             +0.568
3. Alex Marquez (Špa / Ducati Gresini)         +7.734
4. Franco Morbidelli (Ita / Enduro VR46)      +10.379
5. Fabio Di Giannantonio (Ita / Enduro VR46)  +11.330
6. Fermin Aldeguer (Špa / Gresini)            +16.069
…

Ukupni redoslijed:
1. Marc Marquez (Špa / Ducati)               512 bodova
2. Alex Marquez (Špa / Ducati Gresini)       330
3. Francesco Bagnaia (Ita / Ducati)          237
4. Marco Bezzecchi (Ita / Aprilia)           229
…

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sutkinja završila na vrućoj snimci s delegatom. Izbacili je iz nogometa, evo čime se sad bavi
NOGOMETNI SEKS SKANDAL

FOTO Sutkinja završila na vrućoj snimci s delegatom. Izbacili je iz nogometa, evo čime se sad bavi

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Varaždin - Hajduk 2-0: Prvi poraz Splićana u HNL-u! Domaćin ih matirao u 10 minuta
ŠESTO KOLO HNL-A

VIDEO Varaždin - Hajduk 2-0: Prvi poraz Splićana u HNL-u! Domaćin ih matirao u 10 minuta

Domaćin je 'riješio' utakmicu u prvih deset minuta. Latković je nakon lijepe kombinacije s Tavaresom zabio za vodstvo u petoj minuti, a Ivušić je u osmoj zabio autogol pred 10.337 gledatelja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025