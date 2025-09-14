Marc Marquez na Ducatiju pobijedio na Velikoj nagradi San Marina! Ispravio grešku i sada je na korak do sedmog naslova prvaka. Hoće li sljedeća utrka donijeti titulu
Marc Marquez na koračić do sedmog naslova prvaka svijeta
Španjolski motociklist Marc Marquez na Ducatiju ostvario je ove nedjelje novu pobjedu u MotoGP klasi, slavio je na Velikoj nagradi San Marina u Misanu.
Time je Marc Marquez ispravio grešku sa sprinterske utrke tijekom subote te je došao na mali korak do potvrde novog, sedmog naslova prvaka u karijeri. Titulu može potvrditi na sljedećoj utrci, Velikoj nagradi Japana, koja se vozi za dva tjedna.
Talijan Marco Bezzecchi na Apriliji, pobjednik subotnje utrke, bio je najveći konkurent Marquezu u Misanu. No, vodeći u ukupnom redoslijedu je preuzeo vrh poretka u 12. krugu te je potom čuvao prednost sve do kraja. Bezzecchi je na kraju bio drugi, a mlađi brat Alex Marquez na trećem mjestu.
U ukupnom redoslijedu je razlika velika. Marc Marquez ima 512 bodova, a njegov brat Alex 330.
Moto GP, Velika nagrada San Marina: 1. Marc Marquez (Špa / Ducati) 41:20.898 2. Marco Bezzecchi (Ita / Aprilia) +0.568 3. Alex Marquez (Špa / Ducati Gresini) +7.734 4. Franco Morbidelli (Ita / Enduro VR46) +10.379 5. Fabio Di Giannantonio (Ita / Enduro VR46) +11.330 6. Fermin Aldeguer (Špa / Gresini) +16.069 … Ukupni redoslijed: 1. Marc Marquez (Špa / Ducati) 512 bodova 2. Alex Marquez (Špa / Ducati Gresini) 330 3. Francesco Bagnaia (Ita / Ducati) 237 4. Marco Bezzecchi (Ita / Aprilia) 229 …
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+