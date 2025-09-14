Marc Marquez na koračić do sedmog naslova prvaka svijeta

Španjolski motociklist Marc Marquez na Ducatiju ostvario je ove nedjelje novu pobjedu u MotoGP klasi, slavio je na Velikoj nagradi San Marina u Misanu.

Time je Marc Marquez ispravio grešku sa sprinterske utrke tijekom subote te je došao na mali korak do potvrde novog, sedmog naslova prvaka u karijeri. Titulu može potvrditi na sljedećoj utrci, Velikoj nagradi Japana, koja se vozi za dva tjedna.

Foto: Jennifer Lorenzini

Talijan Marco Bezzecchi na Apriliji, pobjednik subotnje utrke, bio je najveći konkurent Marquezu u Misanu. No, vodeći u ukupnom redoslijedu je preuzeo vrh poretka u 12. krugu te je potom čuvao prednost sve do kraja. Bezzecchi je na kraju bio drugi, a mlađi brat Alex Marquez na trećem mjestu.

U ukupnom redoslijedu je razlika velika. Marc Marquez ima 512 bodova, a njegov brat Alex 330.

Moto GP, Velika nagrada San Marina: 1. Marc Marquez (Špa / Ducati) 41:20.898 2. Marco Bezzecchi (Ita / Aprilia) +0.568 3. Alex Marquez (Špa / Ducati Gresini) +7.734 4. Franco Morbidelli (Ita / Enduro VR46) +10.379 5. Fabio Di Giannantonio (Ita / Enduro VR46) +11.330 6. Fermin Aldeguer (Špa / Gresini) +16.069 … Ukupni redoslijed: 1. Marc Marquez (Špa / Ducati) 512 bodova 2. Alex Marquez (Špa / Ducati Gresini) 330 3. Francesco Bagnaia (Ita / Ducati) 237 4. Marco Bezzecchi (Ita / Aprilia) 229 …