Alonsa tjeraju iz Reala? Marca: 'Momčad je izgubila identitet'

Real Madrid je uz veliku muku prošao trećeligaški klub Talavera u Kupu kralja. Momčad Xabija Alonsa pobijedila je 3-2 i nije imala kontrolu nad utakmicom i španjolski mediji nisu zadovoljni igrom Reala. Na Bernabeuu već dugo atmosfera nije bajna i Alonsu posao "visi o koncu", a Marca piše kako mu i dalje nije sigurno da će dočekati kraj sezone.

"Pobjede protiv Alavésa u La Ligi i Talavere u Kupu kupile su malo vremena, ali ne nude nikakva jamstva. Trenerov kredibilitet ostaje na dnu, a sumnje unutar kluba i dalje postoje, ne toliko zbog konkretnih rezultata koliko zbog jako zabrinjavajuće stvarnosti: momčadska igra se ne poboljšava i osjećaj je da sportski projekt ne vodi nikamo", započela je tekst Marca.

Navodi se kako budućnost ne izgleda obećavajuće te da mora doći do trenutnog i odlučnog preokreta. Utakmica protiv Seville u subotu donosi još jedan pravi test kojeg Alonso mora proći, nakon toga slijedi Betis pa onda "ultimativni test". U polufinalu španjolskog Superkupa Real će dočekati Atletico te bi u finalu trebala biti Barcelona. Marca piše kako samo pobjede dolaze u obzir te da bi se tako pružio poticaj koji je potreban Realu i Xabiju do kraja sezone. Sve osim pobjeda moglo bi značiti da Alonso neće biti na klupi "kraljeva" do kraja sezone.

Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

"Istina je da je interes igrača porastao. Njihov stav također. Ali Xabijev plan ne funkcionira. Momčad je izgubila identitet, nedostaje joj samopouzdanja i u svakoj se utakmici su na rubu katastrofe. Da nije bilo Lunina i njegove nevjerojatne obrane u sudačkoj nadoknadi u Talaveri, vjerojatno bismo sada pričali o njegovom otkazu", nastavlja se u tekstu.

Nadodaju kako je Alonso izgubio sav "forte" koji je imao kad je došao. Ovo nije Xabi kojeg je Real očekivao te se rener Reala se ne bori samo protiv rezultata. Njemu trebaju rezultati koji se vide odmah, a ne vrijeme da složi momčad kakvu želi.