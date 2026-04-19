Marca: Camavinga se slomio nakon pogreške u Münchenu

Ispadanje u četvrtfinalu Lige prvaka od Bayern Münchena teško je palo igračima Real Madrida među kojima je nakon utakmice vladala tužna i napeta atmosfera. Igrači su napustili teren bijesni, ogorčeni sučevom odlukom, još uvijek puni adrenalina od utakmice. Međutim, kada su ušli u svlačionicu, utihnuli su i ugledali Eduarda Camavingu (23), koji je zaradio crveni karton, kako sjedi potpuno shrvan, prenosi Marca.

Francuski veznjak neutješno je plakao, svjestan presudne greške koju je napravio i koja je koštala 'kraljeve' plasmana u polufinale. Naime, u 86. minuti susreta dobio je crveni karton jer je spriječio da Bayern izvede loptu nakon faula. Bavarci su ostali s igračem više u terenu i zabili još dva gola pa je Camavinga proglašen tragičarom susreta. Bayern je otišao u polufinale ukupnim rezultatom 6-4.

Foto: Kai Pfaffenbach

Osim kontroverzi oko suđenja i nepravednog isključenja, Camavinga je prihvatio svoj dio odgovornosti. Uplakanog Francuza koji proživljava jedne od najtežih razdoblja karijeri tješili su suigrači u svlačionici.

- Želim se ispričati. Preuzimam svoj dio odgovornosti. Želim se ispričati suigračima i navijačima. Hvala vam na svoj podršci. Hala Madrid zauvijek - napisao je na društvenim mrežama nakon utakmice.