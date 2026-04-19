Marca: Camavinga se slomio nakon pogreške u Münchenu

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Kai Pfaffenbach

Camavinga u suzama nakon crvenog kartona koji je koštao Real polufinala Lige prvaka! Tješili su ga suigrači u svlačionici

Ispadanje u četvrtfinalu Lige prvaka od Bayern Münchena teško je palo igračima Real Madrida među kojima je nakon utakmice vladala tužna i napeta atmosfera. Igrači su napustili teren bijesni, ogorčeni sučevom odlukom, još uvijek puni adrenalina od utakmice. Međutim, kada su ušli u svlačionicu, utihnuli su i ugledali Eduarda Camavingu (23), koji je zaradio crveni karton, kako sjedi potpuno shrvan, prenosi Marca

MEDIJI I SUDAČKI EKSPERTI Španjolska javnost bijesna na Vinčića: 'To nije crveni, kako to može suditi. Baš veliki propust'
Španjolska javnost bijesna na Vinčića: 'To nije crveni, kako to može suditi. Baš veliki propust'

Francuski veznjak neutješno je plakao, svjestan presudne greške koju je napravio i koja je koštala 'kraljeve' plasmana u polufinale. Naime, u 86. minuti susreta dobio je crveni karton jer je spriječio da Bayern izvede loptu nakon faula. Bavarci su ostali s igračem više u terenu i zabili još dva gola pa je Camavinga proglašen tragičarom susreta. Bayern je otišao u polufinale ukupnim rezultatom 6-4.

Foto: Kai Pfaffenbach
EDUARDO CAMAVINGA Zvijezda Reala na meti kritika nakon crvenog kartona: 'On više ne smije igrati za ovaj klub'
Zvijezda Reala na meti kritika nakon crvenog kartona: 'On više ne smije igrati za ovaj klub'

Osim kontroverzi oko suđenja i nepravednog isključenja, Camavinga je prihvatio svoj dio odgovornosti. Uplakanog Francuza koji proživljava jedne od najtežih razdoblja karijeri tješili su suigrači u svlačionici. 

- Želim se ispričati. Preuzimam svoj dio odgovornosti. Želim se ispričati suigračima i navijačima. Hvala vam na svoj podršci. Hala Madrid zauvijek - napisao je na društvenim mrežama nakon utakmice.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Noćna mora legende: 'Sin mi je oslijepio od neizlječive bolesti. Dao bih mu svoje oči...'
STRAŠNA SITUACIJA

FOTO Noćna mora legende: 'Sin mi je oslijepio od neizlječive bolesti. Dao bih mu svoje oči...'

Michael Owen osvojio je Zlatnu loptu 2001. godine, a mirovinu provodi sa suprugom Louise i četvero djece. Njegov sin James boluje od neizlječive Stargardtove bolesti zbog koje je oslijepio
Manekenka otkrila pikanterije o zvijezdi Barce: 'Čestitali su mi kako sam mu popravila formu'
FOTO: BILO JE BURNO

Manekenka otkrila pikanterije o zvijezdi Barce: 'Čestitali su mi kako sam mu popravila formu'

Rekli su mi da ne brinem i da nije moja krivica, ali mislim da se sve promijenilo kad su izašli članci o meni i Marcusu, objasnila je manekenka i influencerica Grace Jackson

