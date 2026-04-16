EDUARDO CAMAVINGA

Zvijezda Reala na meti kritika nakon crvenog kartona: 'On više ne smije igrati za ovaj klub'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Kai Pfaffenbach

Totalno neprimjereno za jednog igrača Reala. Ušao si umjesto Brahima, koji je dao sve od sebe, i onda napravio nešto tako djetinjasto - rekao je španjolski novinar Jose Luis Sanchez o Camavinginom potezu

Eduardo Camavinga brzo će htjeti zaboraviti uzvratni dvoboj četvrtfinala Lige prvaka između Bayerna i Real Madrida. Francuz je u igru ušao u 62. minuti umjesto Brahima Diaza, a na terenu se zadržao malo više od dvadeset minuta. Iz igre je morao izaći u 86. minuti nakon što je dobio crveni karton što je izazvalo veliko nezadovoljstvo među igračima i navijačima madridskog kluba. 

ANKETA Buni li se Real s pravom na suđenje Slavka Vinčića u LP?

Slovenski sudac Slavko Vinčić je Francuzu pokazao drugi žuti, odnosno isključujući, karton jer je spriječio da Bayern izvede loptu nakon faula. Nakon te sudačke odluke, podivljala je cijela klupa Reala, ali i navijači pred malim ekranima. Bavarci su ostali s igračem više u terenu i zabili još dva gola pa je Camavinga proglašen tragičarom susreta. 

Bivši nizozemski reprezentativac Wesley Sneijder u studiju televizije Ziggo Sport komentirao je reakciju madridske klupe. 

- Jednu stvar ne razumijem, a to je da su igrači Reala sada bijesni na suca. Mislim, napraviti tako nešto kad već imaš žuti karton... Onda svi zajedno morate otići u svlačionicu i Camavingu pozvati na odgovornost. Ne suca. Što je sudac trebao napraviti? Još im je i naglasio da je to bio drugi put. Na ovoj razini, to je tako glupo. 

Novinar Jose Luis Sanchez također nije štedio na oštrim riječima te je njegov potez nazvao djetinjastim. 

- Totalno neprimjereno za jednog igrača Reala. Ušao si umjesto Brahima, koji je dao sve od sebe, i onda napravio nešto tako djetinjasto. Priznajem, nije bio drugi žuti karton, ali sucu si otvorio svaku mogućnost da ti pokaže crveni karton. Eduardo Camavinga više ne smije igrati za Real Madrid! - rekao je španjolski novinar. 

