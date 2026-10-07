Marca: Hvala nebesima i našem golmanu. U Splitu je imao posla

Španjolska je nastavila svoj nevjerojatan niz, ali za pobjedu protiv Hrvatske u Splitu morala se dobro namučiti, ističe Marca u osvrtu naslova "Nije važno kako igraš, Španjolska će te pobijediti". Španjolski list posebno izdvaja golmana Unaija Simóna, koji je goste spašavao dok su "vatreni" prijetili, te Mikela Merina, čija su dva gola donijela preokret i plasman u četvrtfinale Lige nacija.

"Hrvatska je priredila fizički pakao, uz dobru dozu kvalitetnog nogometa, ali Španjolska je odgovorila sjajnim drugim poluvremenom", piše Marca, podsjećajući da su Španjolci dobili sve četiri utakmice ovog reprezentativnog okupljanja i stigli do 43. susreta bez poraza. Ocjenjuje da su, kao i u finalu Svjetskog prvenstva protiv Argentine, pokazali da znaju pobjeđivati i u fizički iznimno zahtjevnim utakmicama

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hrvatima pritom priznaje ponos i reakciju nakon subotnjeg poraza od Engleske 7-0: umjesto da se predaju, zbili su redove i gotovo cijelo prvo poluvrijeme stvarali probleme svjetskim prvacima. "Hrvatska je pokazala da nije mrtva", zaključuje list, uz tvrdnju da je pobijediti Španjolsku gotovo nemoguća misija kad uhvati svoj ritam.

Posebne pohvale dobio je Simón, koji je, prema Marci, "u Splitu imao više posla nego na cijelom Svjetskom prvenstvu", ali odgovorio je izvrsnim obranama. Prije Perišićeva gola zaustavio je udarac Matanovića, istaknuo se i ranije, a u 77. minuti ponovno je obranio Perišićev pokušaj, zbog čega autor poručuje da su njegovi reprezentativni nastupi vrijedni golmanske nagrade na dodjeli Zlatne lopte.

Foto: Peter Cziborra

Za najljepši potez utakmice Marca je izdvojila Pedrijevo primanje visoke lopte i precizno dodavanje između hrvatskog beka i stopera za Laminea Yamala u 45. minuti, premda akcija nije završila golom. Pozornost je privukla i Yamalova minutaža, izbornik Luis de la Fuente planirao je da nitko tijekom okupljanja ne odigra više od 270 minuta, no zbog potrage za pobjedom ostavio ga je na terenu do 78. minute, jedanaest minuta dulje od predviđenog, a mladi se napadač svejedno naljutio zbog zamjene.

"Kad je Španjolska u problemima, De la Fuente protrlja svjetiljku i pojavi se Mikel Merino", slikovito piše Marca o junaku preokreta, koji je u 61. minuti pogodio odmjerenim udarcem uz stativu, a u 88. sjajnim primanjem i snažnim udarcem lijevom nogom donio pobjedu. Osvrt završava obranom Marca Cucurelle, kojem je splitska publika zviždala nakon Perišićeva drugog žutog kartona, uz podsjetnik da ga zbog igranja rukom u četvrtfinalu Eura zvižduci prate i u Njemačkoj te zaključak da takav tretman ne zaslužuje.