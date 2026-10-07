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APEL NAVIJAČIMA

Modrić: Sad nam najviše treba podrška. Biliću nije bilo lako doći nakon svega s Dalićem...

Piše Josip Tolić,
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Modrić: Sad nam najviše treba podrška. Biliću nije bilo lako doći nakon svega s Dalićem...
Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Moramo biti realni i iskreni, u ovom su trenutku Engleska i Španjolska ispred nas, ali to ništa ne znači. Ova utakmica pokazuje da i dalje imamo kvalitetu i zajedništvo, rekao je Luka

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Šteta što smo danas izgubili. Mislim da smo zaslužili više od ove utakmice, u najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer smo imali dovoljno šansi, pogotovo u prvom poluvremenu. Odigrali smo fenomenalno i mogli smo voditi i dva razlike, rekao je Luka Modrić nakon poraza od Španjolske na Poljudu 2-1.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Nažalost, kada protiv ovakvih ekipa ne iskoristiš svoje šanse, oni te kazne praktički iz poluprilika jer imaju iznimnu kvalitetu i samopouzdanje. Kada ne izgubiš 40 utakmica, onda sve ide po špagi. Trenutno su u takvom raspoloženju da im sve ide od ruke. Kada smo ostali s deset igrača, bilo je još teže. Da se to nije dogodilo, sigurno ne bismo izgubili, ali što je, tu je. Šteta, ali osjećaj, pristup i sama utakmica bili su puno bolji nego zadnji put. To je putokaz i pokazatelj kako trebamo igrati i odnositi se prema ovom dresu - nastavio je.

Hrvatska je ovim porazom izgubila šansu proći u četvrtfinale, Engleska je pobjegla na nedohvatljivih šest bodova prednosti, ali najvažnije je, u ovom trenutku, ostati u Ligi A, kao i u statusu nositelja za predstojeće kvalifikacije za Europsko prvenstvo.

- Nakon ovakve utakmice osjećaj je sigurno bolji. Htjeli smo više u rezultatskom smislu, ali to se, nažalost, nije dogodilo. Izbornik je naglašavao da je naš cilj u ovom ciklusu i u Ligi nacija isprobati što više igrača te se održati u prvoj jakosnoj skupini za kvalifikacije za Europsko prvenstvo, što je izuzetno važno kako bismo dobili povoljniju skupinu. To je bio cilj i plan. Imamo još dvije utakmice kako bismo osigurali barem to treće mjesto koje bi nam omogućilo status nositelja u kvalifikacijama - kazao je Luka.

- Htjeli smo imati više bodova na kontu, ali utakmice su bile teške. Moramo biti realni i iskreni, u ovom su trenutku Engleska i Španjolska ispred nas, ali to ništa ne znači. Ova utakmica pokazuje da i dalje imamo kvalitetu i zajedništvo te da ova reprezentacija može donijeti puno radosti Hrvatskoj, baš kao što smo to činili i u prošlosti. Izvukli smo pouke iz prošle utakmice, nadam se da ćemo i iz ove, te da ćemo se nastaviti dizati - dodao je.

A onda je poslao poruku svim navijačima i onima koji sumnjaju u novog izbornika Slavena Bilića.

- Izvukli smo pouke iz prošle utakmice, nadam se da ćemo i iz ove, da se samo možemo dizati. Trebamo podršku jer je lako biti podrška kad se pobjeđuje, kad smo drugi, treći, finala kad se igra. Onda sve ide lagano. Ali u ovakvim trenucima, gdje najviše trebamo podršku, svi mi i izbornik, tek je došao, novi je, isprobava igrače, gleda, traži rješenja i nije lako doći nakon svega što smo ostvarili s izbornikom Dalićem. Trebamo svi zajedno podršku i više pozitive. Jer nas je malo, općenito u državi, ne samo za nogomet. Trebamo biti više skupa, više pozitive jer nas je malo. A kad se držimo svi skupa i kad je sve pozitivno, onda je svima bolje i lakše. To bismo htjeli vidjeti. Nadam se da će biti tako.

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Komentari 11
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