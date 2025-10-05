Obavijesti

HVALE HRVATA

Marca: 'Modrić drži ključeve hrama San Sira. Svjetionik je'

Piše Issa Kralj,
Foto: Daniele Mascolo

Luka je izvanredan igrač. Zadovoljstvo ga je gledati, a ujedno je i vrlo skroman čovjek. Nevjerojatno je, zna gdje će lopta završiti minutu prije svih ostalih, rekao je Allegri o hrvatskom veznjaku

"Malo je onih koji sumnjaju u status Andree Pirla (46) kao jednog od najboljih u povijesti talijanskog nogometa" započinje španjolska Marca uoči talijanskog derbija između Milana i Juventusa.

Hrvatski maestro Luka Modrić (40) i Pirlo imali su slični karijerni put, a upravo je Maximilian Allegri doveo Luku Modrića u Milan. Iako je Luka dio "rossonera" tek nekoliko mjeseci, iz utakmice u utakmicu svojom igrom dokazuje da je klasa vječna i da odavno drži ključeve hrama San Sira

CALCIO - Serie A - AC Milan vs SSC Napoli
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Pirlo je tijekom karijere bio jedan od ključnih igrača milanskog Intera, a kao veznjak je sazrio u Milanu. U Juventusu je igrao pod vodstvom Contea i Allegrija gdje je igrao na poziciji zadnjeg veznog. 

U utakmici 8. kola Serie A protiv Napolija, Modrić je odigrao fenomenalno, spriječio je izjednačenje za 2-2. Uz taj potez, tijekom utakmice imao je 72 dodira s loptom, 53/58 točnih dodavanja i samo sedam izgubljenih lopti. 

- Kad ga imaš ispred obrane, donosi kvalitetu, ali i inteligenciju u zatvaranju linija dodavanja. Više može osvojiti loptu presijecanjem nego uklizavanjem, i to je njegova ogromna vrijednost - izjavio je Allegri. 

CALCIO - Serie A - AC Milan vs SSC Napoli
Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-ag

- Nakon što je osvojio gotovo sve što se može osvojiti, impresivno je bilo vidjeti kakvu je energiju pokazao u tih 90 minuta. Nije prestajao trčati, posebno nakon isključenja Estupiñana. Nije mu bilo teško odraditi i obrambeni posao, pa je susret završio s čak 14 uspješno odrađenih defenzivnih akcija - rekao je Allegri. 

Španjolci ističu kako je Modrić jedan od glavnih razloga za Milanov uspjeh ove sezone u domaćoj ligi, a hrvatski veznjak uz sebe ima Fontanea i Rabiota. 

- Luka je izvanredan igrač. Zadovoljstvo ga je gledati, a ujedno je i vrlo skroman čovjek. Nevjerojatno je, zna gdje će lopta završiti minutu prije svih ostalih - izjavio je Allegri nakon dvoboja s Bolognom u kojem je Hrvat postao treći najstariji strijelac Milana u Serie A, iza Ibrahimovića i Costacurte.

CALCIO - Serie A - AC Milan vs SSC Napoli
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

"Modrić je, ukratko, svjetionik prema kojem se okreću svi njegovi suigrači. Najbolje to potvrđuju brojke - on je igrač Milana s najviše dodira s loptom (329), najviše točnih dodavanja (258), najviše dodavanja u zadnjoj trećini (33), najviše progresivnih dodavanja (37), najviše ključnih dodavanja (devet) i najviše stvorenih prilika (19). Uloga registe pristaje mu savršeno", završavaju Španjolci. 

