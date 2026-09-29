Marca: Nešto se dogodilo preko noći u izboru za Zlatnu loptu

Glasanje za Zlatnu loptu službeno je završeno. Izbori za najboljeg nogometaša godine upravo su privedeni kraju, što znači da je već odlučeno tko će podići prestižnu nagradu 26. listopada. Preostaje samo pročitati i prebrojati glasove. Među nekoliko glavnih kandidata ističu se pojedinci sa snažnim momčadskim argumentima, no posljednji sati donijeli su pravi šok na kladionicama, piše Marca.

Englez je tjednima bio favorit

Otkako je završilo Svjetsko prvenstvo, Harry Kane slovio je kao glavni favorit za Zlatnu loptu. Mnoge stranice za prognoze davale su veliku prednost engleskom napadaču koji je prošle sezone zabio 61 gol u 51 utakmici za Bayern. Prije samo tjedan dana, koeficijent da će on biti najbolji igrač iznosio je tek 1,65, dok je onaj na Laminea iznosio 3,75. Nekoliko dana kasnije koeficijenti su dodatno pali na 1,62 naspram 3,25, ostavljajući Kanea kao apsolutnog favorita.

Vjerojatnost je u samoj završnici doživjela potpuni preokret. U ponedjeljak u ponoć glasanje je zatvoreno, a situacija nije mogla biti napetija. Kane je u nedjelju navečer imao 56 posto šansi za osvajanje nagrade, a Yamal 28 posto. Ipak, nakon samo nekoliko sati, mladi ofenzivac Barcelone skočio je na prvo mjesto s 45 posto šansi, dok je Englez pao na 42 posto. Ovo nisu službeni glasovi, ali predviđanja služe kao precizan termometar očekivanja u nogometu.

Utjecaj izravnog okršaja u Ligi nacija

Iza ovog neočekivanog raspleta stoji nekoliko mogućih razloga. Jedan od ključnih trenutaka dogodio se tijekom prvog kola Lige nacija kada su snage odmjerili upravo Španjolska i Engleska na Wembleyju. Španjolska je slavila 3-2, a obojica kandidata su zabila gol. Ipak, pobjeda europskih i svjetskih prvaka ostavila je snažniji dojam. Dodatni uteg za Engleza bio je i promašen penal pri rezultatu 2-1 za Španjolsku.

Glasanje ocjenjuje cijelu sezonu, ali nogomet često funkcionira na temelju recentnih slika. Izravan okršaj može potpuno promijeniti percepciju navijača i novinara. S 19 godina Yamal preuzima odgovornosti koje inače padaju na leđa iskusnih veterana. Njegova kandidatura ne temelji se samo na broju golova, nego na sposobnosti da odlučuje utakmice, stvara prilike i briljira na najvećim pozornicama pred najtežim suparnicima. Anketa koju je provela Marca savršeno oslikava ovaj trend. Uz gotovo 350.000 glasova, mladi Španjolac uvjerljivo je odnio prvo mjesto.

*uz korištenje AI-ja