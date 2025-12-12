Španjolska Marca je samo četvorici igrača Dinama dala prolaznu ocjenu, odnosno dvije zvijezdice, dok je ostatak dobio jednu. Ipak, stoper "modrih" je bio toliko loš da nije zaslužio ni jednu
Marca ocijenila igrače Dinama: Jedan igrač je bio toliko loš da mu nije dala ni jednu zvjezdicu
Dinamo je odigrao još jednu lošu utakmicu u Europi. Real Betis zabio je "modrima" tri komada u prvom dijelu, baš kao i Celta, te je momčad Marija Kovačevića izgledala bezidejno. Utješni gol za 3-1 zabio je Niko Galešić pred kraj utakmice, ali gorak okus ostao je u ustima navijača plavih. Većina igrača nije bila na razini i cijela momčad izgledala je loše, a španjolskoj Marci jedan igrač bio je najgori. Smatraju da je bio toliko loš da nije zaslužio ni najmanju ocjenu.
Marca je nahvalila Real Betis te je napisala kako je momčad Manuela Pellegrinija odigrala gotovo savršenu utakmicu. S druge strane, Španjolci su prolazne ocjene dali tek četvorici igrača Dinama. Marca igrače ocjenjuje zvijezdicama, od jende do tri, a samo su Soldo, Mišić, Kulenovć i Galešić dobili dvije zvijezdice, s time da su posljednja dvojica ušla s klupe. Osam igrača dobilo je jednu zvijezdicu, a stoper Dinama nije dobio ni jednu, što znači da je bio najgori na terenu.
To je Scott McKenna. Njegovu predstavu španjolske novine "nagradile" su crticom, odnosno, smatraju da nije zaslužio ni jednu zvijezdicu. Škot je bio među najlošije ocijenjenim igračima Dinama na Sofascoru s ocjenom 5.7 te je imao grešku koja je direktno dovela do gola Betisa. Osvojio je 2/4 duea na zemlji. Dobijo je lošiju ocjenu i od Domingueza koji je zabio autogol.
