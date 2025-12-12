Obavijesti

Sport

Komentari 11
ŠPANJOLCI BEZ ZADRŠKE

Marca ocijenila igrače Dinama: Jedan igrač je bio toliko loš da mu nije dala ni jednu zvjezdicu

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Marca ocijenila igrače Dinama: Jedan igrač je bio toliko loš da mu nije dala ni jednu zvjezdicu
Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Španjolska Marca je samo četvorici igrača Dinama dala prolaznu ocjenu, odnosno dvije zvijezdice, dok je ostatak dobio jednu. Ipak, stoper "modrih" je bio toliko loš da nije zaslužio ni jednu

Dinamo je odigrao još jednu lošu utakmicu u Europi. Real Betis zabio je "modrima" tri komada u prvom dijelu, baš kao i Celta, te je momčad Marija Kovačevića izgledala bezidejno. Utješni gol za 3-1 zabio je Niko Galešić pred kraj utakmice, ali gorak okus ostao je u ustima navijača plavih. Većina igrača nije bila na razini i cijela momčad izgledala je loše, a španjolskoj Marci jedan igrač bio je najgori. Smatraju da je bio toliko loš da nije zaslužio ni najmanju ocjenu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Nezadovoljni navijači Dinama: 'Oprosti im Jakire, nisu znali što čine'. 'Ne smeta poraz, nego suhi dres!' 01:02
Nezadovoljni navijači Dinama: 'Oprosti im Jakire, nisu znali što čine'. 'Ne smeta poraz, nego suhi dres!' | Video: 24sata/pixsell

Marca je nahvalila Real Betis te je napisala kako je momčad Manuela Pellegrinija odigrala gotovo savršenu utakmicu. S druge strane, Španjolci su prolazne ocjene dali tek četvorici igrača Dinama. Marca igrače ocjenjuje zvijezdicama, od jende do tri, a samo su Soldo, Mišić, Kulenovć i Galešić dobili dvije zvijezdice, s time da su posljednja dvojica ušla s klupe. Osam igrača dobilo je jednu zvijezdicu, a stoper Dinama nije dobio ni jednu, što znači da je bio najgori na terenu.

Foto: Marca

To je Scott McKenna. Njegovu predstavu španjolske novine "nagradile" su crticom, odnosno, smatraju da nije zaslužio ni jednu zvijezdicu. Škot je bio među najlošije ocijenjenim igračima Dinama na Sofascoru s ocjenom 5.7 te je imao grešku koja je direktno dovela do gola Betisa. Osvojio je 2/4 duea na zemlji. Dobijo je lošiju ocjenu i od Domingueza koji je zabio autogol.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Dinamo - Betis 1-3: Novi europski šamar 'modrima'...
TREĆI PORAZ U NIZU

VIDEO Dinamo - Betis 1-3: Novi europski šamar 'modrima'...

Nakon poraza od Celte (3-0) i Lillea (4-0), Dinamo je u 6. kolu Europske lige doživio novi debakl. Betis je slavio 3-1 na Maksimiru, a sve je bilo gotovo u sedam minuta u prvom dijelu. Jedini go 'modrih' zabio je Galešić
Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti
ZOVU JE HULK

Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti

Izrazito je popularna na društvenim mrežama. Samo na Instagramu prati je gotovo dva milijuna ljudi. Ima tu i osuda i negativnih komentara. Rusku bodibildericu Vladislavu zbog fizičke građe zovu Hulk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025