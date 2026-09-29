Marca piše o Lukinim počecima: Modrićev uspon preko trnja do zvijezda počeo je u Španjolskoj!

Luka Modrić (41) je prvi put zaigrao utakmicu u Španjolskoj u siječnju 2005., samo nekoliko mjeseci prije nego što će započeti njegov uspon prema svjetskom nogometnom vrhu, podsjetile su u utorak novine Marca. Dinamo je sredinom siječnja 2005. otputovao u Španjolsku na zimske pripreme, a za bazu je odabrao Orihuelu, mjesto u zaleđu Mediteranskog mora. Zagrebačka momčad tada je prolazila kroz tešku sezonu, a na kraju prvenstva završila je u skupini od šest klubova koji su se borili za ostanak.

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U Španjolsku je stigao i 19-godišnji Modrić, kojemu je Dinamo prethodno naglo prekinuo posudbu u Interu iz Zaprešića. Modrić je prije toga oduševio tijekom posudbe u Zrinjskom iz Mostara pa je Dinamo želio provjeriti može li mladi veznjak odgovoriti zahtjevima zagrebačkog velikana.

Dinamo je tijekom priprema odigrao nekoliko prijateljskih utakmica protiv klubova iz istočne Europe, među kojima su bili Steaua, Šahtar i Zorja Lugansk. Za kraj boravka u Španjolskoj bio je dogovoren dvoboj protiv Levantea, odigran 27. siječnja na stadionu Ciutat de València.

Igor Kralj | Foto: Igor Kralj/Marko Lukunic/PIXSELL

Levante je tada vodio njemački trener Bernd Schuster, a momčad se nalazila u sredini prvoligaške ljestvice. U susret je ušla nakon pobjede protiv Real Sociedada kojom je prekinula niz od devet utakmica bez pobjede. Ipak, do kraja sezone Levante je ostvario još samo dvije pobjede u preostalih 18 prvenstvenih utakmica te ispao u drugu ligu. U toj utakmici Modrić je prvi put nastupio na španjolskom tlu. Počeo je susret u početnoj postavi i nosio broj 16, a Levante je slavio 2-1.

Schuster je utakmicu iskoristio kako bi priliku dao igračima koji su tijekom sezone imali manju minutažu. Među njima je bio i Luis Rubiales, koji će godinama kasnije postati predsjednik Španjolskog nogometnog saveza. Rubiales je susret započeo u početnoj postavi, a na poluvremenu ga je zamijenio José Enrique. Te sezone odigrao je samo četiri prvenstvene utakmice, a posljednju 6. veljače. U napadu Levantea tada je igrao Sergio García, koji će nekoliko godina poslije postati europski prvak sa Španjolskom.

Dinamo i Modrić su se nakon priprema vratili u Hrvatsku. Hrvatsko prvenstvo nastavilo se 26. veljače, no Modrić nije bio u kadru za prve dvije utakmice protiv Zagreba i Međimurja. U trećem susretu, protiv Kamen Ingrada, odigrao je svih 90 minuta.

- Ostatak priče dobro je poznat, napomenula je kratko Marca.

Mladi veznjak iz zaleđa Zadra prešao je 2008. iz Dinama u londonski Tottenham, pa 2012. u Real Madrid. Ondje je s 28 osvojenih pehara postao najtrofejniji igrač u povijesti 'kraljevskog kluba'. Posljednju sezonu proveo je kao kapetan Real Madrida iz kojeg je otišao prije godinu dana.

Modrić, danas 41-godišnji veznjak Milana, u nedjelju je doputovao s reprezentacijom Hrvatske u Sevillu na utakmicu sa svjetskim prvakom Španjolskom. Dijelio je potpise okupljenim navijačima ispred hotela gdje je odsjela reprezentacija. U ponedjeljak su ga španjolske kamere pratile kada je istrčao na travnjak stadiona Ramon Sanchez-Pizjuan, gdje je trenirao sa suigračima uoči večerašnje utakmice.