KAKO KOD SVJETSKIH PRVAKA? Bilić radi barem četiri promjene, neočekivano otpao i desni bek!

Slaven Bilić pobjednički je otvorio svoj drugi mandat na klupi hrvatske nogometne reprezentacije, ali izbornik nema puno vremena za slavlje. Samo tri dana kasnije njegova momčad gostuje kod svjetskih prvaka - Španjolske. "Vatreni" će večeras (od 20.45 sati) u Sevilli imati strašno težak zadatak, Bilić sa svojim stožerom mora smisliti plan kako izdržati (vjerojatno) brojne nalete najbolje reprezentacije današnjice.

Pokretanje videa... VIDEO Slaven Bilić je objavio popis za Ligu nacija | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

Hrvatska je posljednji put gostovala u Španjolskoj 2018. godine, bilo je to "slavljeničko doba" poslije Rusije, pa su "vatreni" u Elcheu doživjeli teški potop. I samo dva mjeseca nakon ruskog srebra popili šest komada. Španjolska je moćna, a prilično je jasno kako će večeras biti strašno motivirani. Razlog? Selekcija Luisa de la Fuentea će se po prvi put predstaviti domaćim navijačima nakon svjetskog zlata iz SAD-a.

Bilić je još na "pressici" uoči ovog okupljanja rekao kako će puno rotirati, da će svi igrači u nekom trenutku dobiti svoju priliku. Zanimljivo, izbornik je tada poručio i kako će Luka Modrić igrati "u ritmu koji mu odgovara, kakav ima i u Milanu", što znači da će i preskočiti poneku utakmicu, iako je teško očekivati da će to biti večeras u Sevilli.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Izbornik će sigurno mijenjati, promjene su u ovakvom ritmu - nužnost. Livaković bi trebao ostati na vratima, a činilo se kako Bilić neće previše mijenjati ni zadnju liniju (Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić), barem ne od prve minute. Ipak, Stanišića je zahvatila viroza, pa bi večeras u vatru na desnoj strani mogao Smolčić. Modrić i Kovačić su također zicer u sredini terena, a rotacija će primarno biti u ofenzivnom dijelu igre.

Luka Sučić i Ivanović su od prve minute zaigrali na krilnim pozicijama protiv Čeha, opći je dojam kako će se večeras tu naći dva Pašalića. Marco na desnoj, Mario na lijevoj strani. Ni Petar Sučić ne bi trebao biti upitan kao dodatni (prednji) vezni, Hrvatska nema puno igrača takvih trkačkih kapaciteta preko kojih može odlaziti u kontranapade.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Najveća je dvojba ona u vrhu napada. Blić je u Pragu centarforske uloge podijelio Matanoviću (63 minute) i Budimiru (27 minuta), a kako je Ivanović bio na krilu, novu priliku večeras iščekuju Kramarić, Musa i Beljo. S obzirom kako će Hrvatska velik dio utakmice biti pod pritiskom, logično je u vrhu napada očekivati brže i agilnije rješenje poput Muse.

Kramarić se ove sezone još nije nekako "pronašao", Beljo bi minute mogao dobiti u preostala dva domaća dvoboja. Martin Baturina prebolio je virozu, ali još nije na sto posto, pa će priliku tražiti s klupe.

Bit će zanimljivo vidjeti i nogometni plan Bilića, kako će se "vatreni" postaviti u Sevilli. Hoće li od prve minute krenuti otvorenog garda (u što sumnjamo), nadigravati se s najboljom selekcijom svijeta ili će se čvrsto zatvoriti u svojoj obrambenoj zoni, tražiti brze izlaske preko Kovačića, Marca Pašalića, Petra Sučića i Muse? Sve je otvoreno... 