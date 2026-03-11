Marca se naklonila čudesnom Urugvajcu: 'Ima Kroosov broj, ali treba nositi Di Stefanov...'

Pobjeda Real Madrida 3-0 protiv Manchester Cityja u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka odjeknula je Europom. U noći kada su mnogi očekivali da će oslabljeni Real, bez Kyliana Mbappéa, Judea Bellinghama i Rodryga, biti lak plijen za engleskog prvaka, Santiago Bernabéu je svjedočio rapsodiji koju je dirigirao Federico Valverde. Njegov hat-trick u prvom poluvremenu ne samo da je šokirao momčad Pepa Guardiole, već je pokrenuo lavinu reakcija, od euforije u Madridu do očaja u Manchesteru.

Foto: Violeta Santos Moura

Urugvajski "sokol" u utakmici karijere

U središtu svega bio je Federico Valverde. Urugvajac, kojeg su zbog fizičke transformacije prozvali "El Halcon" (Sokol), odigrao je, prema vlastitom priznanju, najbolju utakmicu u životu. Njegov prvi hat-trick u karijeri bio je remek-djelo svestranosti: prvi gol zabio je nakon sprinta i zaobilaženja golmana, drugi preciznim udarcem ljevicom, a treći, najljepši od svih, spektakularnim volejem nakon što je loptu majstorski prebacio preko Marca Guéhija.

​- Ovo je najbolja utakmica moje karijere. Sanjate o ovakvim večerima. Arbeloa od mene traži da napadam iz drugog plana. Suigrači su mi dali sjajne lopte. Puno smo trenirali pritisak na njihova ispucavanja i to smo dobro iskoristili. - izjavio je Valverde nakon utakmice, zahvalivši suigračima i treneru Álvaru Arbeloi na povjerenju.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Španjolski mediji pali su u trans. Marca je njegovu izvedbu usporedila s legendarnim Alfredom Di Stéfanom, pišući kako je "naslijedio Kroosov broj osam, ali je trebao nositi devetku Di Stéfana". Opisali su ga kao totalnog nogometaša koji je bio sve – desno krilo, lijevo krilo i napadač. La Razón je njegovu igru nazvao "mističnim iskustvom".

Oprezni Arbeloa i uzdrmani Guardiola

Dok su tribine slavile, treneri su ponudili različite perspektive. Álvaro Arbeloa, unatoč povijesnoj pobjedi, ostao je čvrsto na zemlji, svjestan snage suparnika.

​- Rekao sam igračima da ovo nije gotovo. Znamo što nas čeka u Manchesteru i kakav je trener Pep Guardiola. Znali smo jako dobro kako Man City igra, kako Pep igra i što uvijek pokušavaju tražiti. Napravili smo analizu... Pokušali smo zatvoriti puno kutova za dodavanje i prostora, te ne iskakati u presing nasumično, jer to je ono što oni traže. Traže da iskočite na igrača s loptom kako bi pronašli prostor iza vaših leđa - rekao je oprezni Arbeloa.

S druge strane, Pep Guardiola nije skrivao da je njegova momčad bila zatečena. Njegova odluka da započne s izrazito ofenzivnom postavom, sa samo Rodrijem kao defenzivnim veznim, spektakularno se obila o glavu. Realova tranzicija i Valverdeovi utrčaji bili su nerješiva enigma za obranu Cityja. Iako je priznao da je Real bio ubojit, Guardiola je naglasio da njegova momčad ima priliku "popraviti stvari" na Etihadu.

Foto: Matthew Childs

"Planina za penjanje" i tračak nade

Engleski mediji bili su jednoglasni: City je "ošamućen" i sada se suočava s "planinom na koju se mora popeti". The Guardian je opisao kako Guardiola nije imao odgovor na Realovu igru, dok su drugi mediji istaknuli da je izostanak Realovih zvijezda paradoksalno učinio španjolsku momčad kompaktnijom i opasnijom. Jedini tračak nade za Engleze bila je obrana penala Gianluigija Donnarumme, koji je u drugom poluvremenu zaustavio udarac Viníciusa Júniora i spriječio potpuni potop.

​- Obrana penala je jedina pozitivna stvar, ali Real Madrid je momčad sastavljena od šampiona koji kažnjavaju svaku pogrešku - priznao je talijanski golman.