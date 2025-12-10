Obavijesti

OPET ODUŠEVIO

Marca se naklonila neuništivom Perišiću: 'Blistava karijera kakvih ima malo na svijetu'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Phil Noble/REUTERS

PSV je u 6. kolu Lige prvaka izgubio od Atletico Madrida (3-2), a odličnu utakmicu odigrao je Perišić koji se vratio nakon ozljede. Ušao je u drugom poluvremenu i asistirao za gol, no Nizozemci nisu uspjeli izbjeći poraz

Ivan Perišić ni u 36. godini ne prestaje oduševljavati nogometni svijet. Iako je u veteranskim godinama za profesionalnog sportaša, hrvatski reprezentativac i dalje pruža partije na vrhunskoj razini, a posljednje pohvale stigle su s jedne od najprestižnijih adresa – španjolskog sportskog dnevnika Marce. Nakon utakmice Lige prvaka između njegovog PSV-a i Atletico Madrida, Španjolci su biranim riječima opisali karijeru i značaj neumornog Omišanina.

Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! 01:20
Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! | Video: 24sata/reuters

Iako je PSV u tom susretu upisao poraz 3-2, Perišić je ponovno pokazao svoju klasu. Ušao je s klupe u drugom poluvremenu i u limitiranom vremenu uspio upisati svoju devetu asistenciju sezone, smanjivši rezultatski zaostatak svoje momčadi. Njegov utjecaj bio je dovoljan da zaradi poseban osvrt uglednog lista.

'Briljantna karijera i posljednji bljeskovi goleme klase'

Novinari Marce nisu štedjeli komplimente na račun hrvatskog krilnog napadača, ističući njegov legendaran status i dugovječnost na najvišoj razini.

- Perišić, hrvatska legenda, ima 36 godina. Briljantna karijera kakvih ima malo, nezamjenjiv u velikoj reprezentaciji za koju je odigrao 150 utakmica i postigao 38 golova, koju predvodi Modrić i u kojoj igrač PSV-a ima ključnu ulogu - stoji u tekstu španjolskog lista.

UEFA Champions League - Liverpool v PSV Eindhoven
Foto: Phil Noble/REUTERS

Naglasili su kako je Perišić ostavio dubok trag u svim klubovima u kojima je igrao, a posebno su izdvojili njegove epizode u velikanima europskog nogometa.

- Perišić je ostavio trag u svim klubovima, pri čemu su Inter, Bayern i Tottenham tri zvjezdane postaje onoga koji u Nizozemskoj pruža posljednje bljeskove svoje goleme klase - dodali su, podsjetivši i na njegovu otpornost.

- Ozljeda ga je učinila dvojbenim za utakmicu protiv Atletica nakon što je propustio dvije utakmice. Ali njegov izvor asistencija bio je nepresušan i sada.

Gol kojim je 'ušutkao Anfield'

U svojoj analizi, Marca se prisjetila i jednog od Perišićevih poteza koji su odjeknuli Europom, a to je bio pogodak u velikoj pobjedi PSV-a na jednom od najtežih gostovanja na svijetu.

Bayer 04 Leverkusen vs. PSV Eindhoven, Fussball, UEFA Champions League, Gruppenphase, 02. Spieltag, Saison 2025/2026, 01.10.2025
Foto: Kirchner-Media/Thomas Haesler

- Ušutkao je Anfield golom za veliku pobjedu PSV-a kod Liverpoola 4-1 - istaknuli su Španjolci, referirajući se na njegovu sposobnost da rješava velike utakmice. Njegova važnost za hrvatsku reprezentaciju, popularne "vatrene", neupitna je već više od desetljeća, a njegova polivalentnost i radna etika čine ga jednim od ključnih igrača u sustavu Zlatka Dalića.

Trener u šoku: 'Ne puštam ženu blizu njega kad skine majicu'

A da se ne radi samo o divljenju novinara, već i struke, najbolje potvrđuju riječi njegova trenera u PSV-u, Petera Bosza. Nakon što je Perišić u jednoj prvenstvenoj utakmici protiv Fortune Sittard zabio hat-trick u pobjedi 4-1, Bosz je bio pun hvale za svog iskusnog igrača.

- Vratiti se ovako nakon teške ozljede? To je za divljenje. On je opsjednut nogometom, ima najniži postotak masnoće u klubu i daje sve od sebe na svakom treningu - rekao je Bosz, a zatim se u svom stilu i našalio na račun Perišićevog nevjerojatnog fizičkog stanja.

- Ne puštam ženu blizu kad skine majicu. Ima trbušnjake za poludjeti! - rekao je kroz smijeh za ESPN.

Njegova karijera, koja ga je vodila kroz Njemačku, Italiju, Englesku i sada Nizozemsku, služi kao inspiracija mnogim mlađim igračima. U svakom klubu i u svakoj ligi ostavio je neizbrisiv trag, a priznanje koje stiže iz Španjolske samo je još jedna potvrda veličine jednog od najvećih hrvatskih nogometaša u povijesti.

OSTALO

