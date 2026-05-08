Obavijesti

Sport

Komentari 2
POTPUNI KOLAPS

Marca: Velika netrpeljivost je u Realu. Sve je krenulo od Alonsa

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Marca: Velika netrpeljivost je u Realu. Sve je krenulo od Alonsa
Foto: ANA BELTRAN/REUTERS

Kriza u Real Madridu! Fizički obračuni, podjele u svlačionici i odlazak Xabija Alonsa zapalili su vatru nezadovoljstva. Navodno je u Realu potpuni kaos, a nekoliko igrača ne priča s trenerom

Admiral

Real Madrid proživljava jednu od najdubljih kriza u posljednjem desetljeću. Druga sezona zaredom bez trofeja i zaostatak za Barcelonom u prvenstvu pali su u drugi plan zbog potpunog raspada u svlačionici. Nedavni fizički sukob između Federica Valverdea i Aureliena Tchouaménija samo je vrhunac višemjesečnih podjela čiji korijeni sežu u mandat Xabija Alonsa.

TUČNJAVA NA TRENINGU PREOKRET U REALU?! Valverde: 'Nije me udario, sam sam lupio glavom o stol! I bijesan sam...'
PREOKRET U REALU?! Valverde: 'Nije me udario, sam sam lupio glavom o stol! I bijesan sam...'

Prema pisanju Marce, pukotine u momčadi počele su se pojavljivati u listopadu 2025., nedugo nakon što je Xabi Alonso preuzeo klupu. Dio igrača, prvenstveno ofenzivci naviknuti na slobodu pod Carlom Ancelottijem, pobunio se protiv Alonsovih metoda. Smetala su im stroga pravila, zahtjevi za disciplinom i intenzivni treninzi s naglaskom na taktici. Nezadovoljstvo je išlo toliko daleko da su neki igrači tijekom taktičkih sastanaka navodno ignorirali trenera, šaptali ili se pravili da spavaju. Alonso je u jednom trenutku, frustriran njihovim ponašanjem, navodno viknuo:

​- Nisam znao da dolazim u vrtić!

Alonsov pristup stvorio je dva nepomirljiva klana. Jednu stranu, protiv trenera, predvodili su Vinícius Júnior i Federico Valverde, a podržavali su ih i Jude Bellingham te Eduardo Camavinga. S druge strane, igrači poput Aureliena Tchouaménija podržavali su Alonsovu viziju. Tenzije su kulminirale na El Clasicu kada je Alonso zamijenio Viniciusa, koji je burno reagirao i demonstrativno otišao s terena. Iako se Brazilac kasnije ispričao, taj trenutak označio je konačan slom odnosa i ubrzo je doveo do Alonsova odlaska.

LaLiga - Deportivo Alaves v Real Madrid
Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

Dolazak Alvara Arbeloe samo je privremeno smirio strasti. Naslijedio je duboko podijeljenu svlačionicu, a čim su se vratili loši rezultati, stari sukobi ponovno su isplivali na površinu. Sve je eksplodiralo nedavnim fizičkim obračunom Valverdea i Tchouaménija, dvojice igrača koji su bili na suprotnim stranama još od "slučaja Alonso".

Urugvajac je nakon drugog sukoba u nekoliko dana završio u bolnici zbog kontuzije glave. To je samo jedan u nizu incidenata. Ranije je zabilježen sukob Antonija Rüdigera i Álvara Carrerasa, a Marca navodi da čak šest igrača uopće ne komunicira s Arbeloom. Dodatni nemir unosi i status Kyliana Mbappéa te nezadovoljstvo nekih igrača minutažom.

*uz korištenje AI-a

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Najseksi odbojkašica na svijetu raspametila fanove zamamnim fotkama. 'Ne brinite, prave su'
ODUSTALA OD KARIJERE

Najseksi odbojkašica na svijetu raspametila fanove zamamnim fotkama. 'Ne brinite, prave su'

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
FOTO Supruga trenera Martina Baturine ljepotom oduzima dah. Od bivšeg muža dobila je kuću
DANIELLA SEMAAN

FOTO Supruga trenera Martina Baturine ljepotom oduzima dah. Od bivšeg muža dobila je kuću

Elie Taktouk, bogati nigerijski biznismen, bio je oženjen libanonskom manekenkom Daniellom Semaan 1998., ali su se razveli 2011. kada ga je Daniella napustila zbog Cesca Fabregasa, bivše zvijezde Arsenala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026