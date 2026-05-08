Marca: Velika netrpeljivost je u Realu. Sve je krenulo od Alonsa

Real Madrid proživljava jednu od najdubljih kriza u posljednjem desetljeću. Druga sezona zaredom bez trofeja i zaostatak za Barcelonom u prvenstvu pali su u drugi plan zbog potpunog raspada u svlačionici. Nedavni fizički sukob između Federica Valverdea i Aureliena Tchouaménija samo je vrhunac višemjesečnih podjela čiji korijeni sežu u mandat Xabija Alonsa.

Prema pisanju Marce, pukotine u momčadi počele su se pojavljivati u listopadu 2025., nedugo nakon što je Xabi Alonso preuzeo klupu. Dio igrača, prvenstveno ofenzivci naviknuti na slobodu pod Carlom Ancelottijem, pobunio se protiv Alonsovih metoda. Smetala su im stroga pravila, zahtjevi za disciplinom i intenzivni treninzi s naglaskom na taktici. Nezadovoljstvo je išlo toliko daleko da su neki igrači tijekom taktičkih sastanaka navodno ignorirali trenera, šaptali ili se pravili da spavaju. Alonso je u jednom trenutku, frustriran njihovim ponašanjem, navodno viknuo:

​- Nisam znao da dolazim u vrtić!

Alonsov pristup stvorio je dva nepomirljiva klana. Jednu stranu, protiv trenera, predvodili su Vinícius Júnior i Federico Valverde, a podržavali su ih i Jude Bellingham te Eduardo Camavinga. S druge strane, igrači poput Aureliena Tchouaménija podržavali su Alonsovu viziju. Tenzije su kulminirale na El Clasicu kada je Alonso zamijenio Viniciusa, koji je burno reagirao i demonstrativno otišao s terena. Iako se Brazilac kasnije ispričao, taj trenutak označio je konačan slom odnosa i ubrzo je doveo do Alonsova odlaska.

Dolazak Alvara Arbeloe samo je privremeno smirio strasti. Naslijedio je duboko podijeljenu svlačionicu, a čim su se vratili loši rezultati, stari sukobi ponovno su isplivali na površinu. Sve je eksplodiralo nedavnim fizičkim obračunom Valverdea i Tchouaménija, dvojice igrača koji su bili na suprotnim stranama još od "slučaja Alonso".

Urugvajac je nakon drugog sukoba u nekoliko dana završio u bolnici zbog kontuzije glave. To je samo jedan u nizu incidenata. Ranije je zabilježen sukob Antonija Rüdigera i Álvara Carrerasa, a Marca navodi da čak šest igrača uopće ne komunicira s Arbeloom. Dodatni nemir unosi i status Kyliana Mbappéa te nezadovoljstvo nekih igrača minutažom.

*uz korištenje AI-a