PREOKRET U REALU?! Valverde: 'Nije me udario, sam sam lupio glavom o stol! I bijesan sam...'

Federico Valverde, veznjak Real Madrida i prvi dokapetan, oglasio se nakon što su se u španjolskim medijima pojavile informacije o navodnom fizičkom sukobu sa suigračem Aurelienom Tchouamenijem tijekom treninga. U opsežnoj izjavi Valverde je odbacio tvrdnje o tučnjavi te opisao niz događaja koji su, prema njegovim riječima, izmaknuli kontroli zbog iscrpljenosti i frustracije na kraju sezone.

Valverde je potvrdio da je došlo do nesuglasica tijekom treninga, ali naglasio da se radilo o uobičajenoj situaciji kakva se, kako kaže, događa u svakom svlačionici profesionalaca. Urugvajac je pritom izrazio nezadovoljstvo što je informacija vrlo brzo dospjela u javnost, sugerirajući da je netko iznutra namjerno pustio priču.

Objavu Federica Valverdea prenosimo u cijelosti:

"Jučer sam imao incident sa suigračem kao rezultat igre na treningu, gdje su umor od natjecanja i frustracija sve dodatno pogoršali. U normalnoj svlačionici, takve se stvari mogu dogoditi i rješavaju se interno, a da ne izađu u javnost. Jasno je da netko stoji iza ovoga, brzo širi priču, a uz sezonu bez trofeja gdje je Real Madrid stalno pod lupom, sve se preuveličava.

Danas smo imali još jedno neslaganje. Tijekom svađe, slučajno sam udario glavom o stol i dobio malu posjekotinu na čelu koja je zahtijevala rutinski posjet bolnici. Ni u jednom trenutku moj me suigrač nije udario, a ni ja njega nisam udario, iako razumijem da je ljudima lakše povjerovati da smo se potukli ili da je to bilo namjerno, ali se to nije dogodilo.

Osjećam da je moj bijes zbog situacije, frustracija što vidim kako neki sa zadnjim atomom snage stižu do kraja sezone dosegla točku u kojoj sam se posvađao sa suigračem. Žao mi je. Zaista mi je žao jer me ova situacija boli, ovaj trenutak kroz koji prolazimo me boli. Real Madrid je jedna od najvažnijih stvari u mom životu i ne mogu biti ravnodušan prema tome. Rezultat je gomilanje stvari koje kulminiraju besmislenom svađom i štete mom imidžu, ostavljaju prostor za izmišljanje i klevetu. Ne dvojim da će sva neslaganja koja bismo mogli imati izvan terena prestati postojati na njemu, i ako ga moram braniti unutar stadiona, bit ću prvi.

Nisam namjeravao progovoriti do kraja sezone. Ispali smo iz Lige prvaka, a bijes i ogorčenost sam zadržao za sebe. Potratili smo još jednu godinu, a nisam bio u poziciji objavljivati ​​na društvenim mrežama kada je jedino lice koje sam morao pokazati bilo na terenu, i osjećam da sam to učinio. Zato sam ja taj koji je najviše tužan i uvrijeđen što se nalazim u ovoj situaciji koja me sprječava da igram sljedeću utakmicu zbog odluke liječnika. Uvijek sam davao sve od sebe, do samog kraja, i više od ikoga me boli što to nisam mogao učiniti. Dostupan sam klubu i suigračima za suradnju u bilo kojoj odluci koju smatraju potrebnom. Hvala vam."