Marcelo Bielsa napao radnika pa sam sebe prijavio policiji

Danađnji trener Leeds Uniteda, a nekadašnji trener Athletic Bilbaa, Marcelo Bielsa (64), poznat je po svojim ekstcentričnim istupima za vrijeme i izan nogometnih utakmica. Tako je javnost saznala za jedan, do sada, nepoznat detalj iz razdoblja kada je sjedio, točnije, skakao pored, klupe Athletic Bilbaa.

Marcelo Bielsa bio je bijesan jer građevinski radnici ne rade nešto dobro u trening kampu Athletic Bilbaa pa je napao jednog radnika. Ovaj temperamentni Argentinac mu je objašnjavao da krivo radi svoj posao.

Građevinski radnik ga nije htio saslušati pa je Marcelo još više podivljao. Shvativši što je napravio, otišao je u policijsku postaju i podigao tužbu sam protiv sebe.

- Bio sam bijesan kad sam vidio da radnici rade pogrešno neke stvari pa sam krenuo psovati jednom radniku. On je odgovorio jednakom razinom agresije. Bili smo u svlačionici gdje se inače presvlačim za treninge. Rekao sam mu da ide van, a nakon toga sam ga uhvatio i izbacio van. On mi je rekao da sam ga udario i da će to prijaviti - prepričavao je Bielsa događaj pa nastavio:

Bielsa observes that the company in charge of making some works in the training ground has done them wrong. After arguing with a person from the company, he gets angry. Later, he went to the police station to made a report against himself. 😀 #Bielsa #lufc pic.twitter.com/YotFaO10VP