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MEČ ĆE SE NASTAVITI

Marčinko bila pred pobjedom u New Yorku, zaustavila ju kiša

Piše HINA,
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Marčinko bila pred pobjedom u New Yorku, zaustavila ju kiša
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Foto: Isabel Infantes/REUTERS
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Marčinko i Birell će dvoboj nastaviti u ponedjeljak, a na rasporedu je kao drugi od 17 sati po srednjoeuropskom vremenu, odnosno po završetku susreta Austrijanke Tagger i Njemice Korpatsch na terenu 13

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Hrvatska teniska reprezentativka Petra Marčinko (WTA - 77.) propustila je meč-loptu prije nego što je njen dvoboj prvog kola na US Openu protiv Australke Kimberly Birell (WTA - 71.) prekinut zbog kiše pri vodstvu Zagrepčanke 6-3, 6-6 (3-3). 

Marčinko i Birell će dvoboj nastaviti u ponedjeljak, a na rasporedu je kao drugi od 17 sati po srednjoeuropskom vremenu, odnosno po završetku susreta Austrijanke Tagger i Njemice Korpatsch na terenu 13.

Italian Open
Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Petra je mogla već gledati prema sljedećoj suparnici da je u drugom setu, pri vodstvu 6-5, iskoristila meč-loptu na servisu, ali je napravila dvostruku pogrešku. Isto je napravila i kad je Birell došla do prilike za 'break' pa je drugi set otišao do 'tie-breaka'. I u njemu je Maričinko stekla prednost (3-1), ali je Birell osvojila sljedeća dva poena. Kad su tenisačice trebale promijeniti strane, kiša je počela sve intenzivnije padati pa je susret prekinut, a kasnije i odgođen do ponedjeljka.

Marčinko je u prvom setu dvaput lovila 'break' zaostatka (0-1, 2-3), a od sredine prve dionice je nanizala četiri gema i tako osvojila set sa 6-3.

Australka je povela 2-0 na početku drugog seta, Petra je vratila 'break' u trećem gemu, ali je opet izgubila servis u osmom gemu pa je Birell kod 5-3 servirala za osvajanje drugog seta. Zagrepčanka je odgovorila na najbolji mogući način, nanizavši tri gema došla je do servisa za pobjedu, a u već spomenutom razvoju događaja i do meč-lopte koju je propustila napravivši jednu od svojih osam dvostrukih pogrešaka. Još je lošija bila Birell koja ih je napravila čak deset.

Pobjednicu ovog dvoboja u drugom kolu čeka Ruskinja Jekaterina Aleksandrova (WTA - 19.) koja je sa 6-2, 6-2 nadigrala Amerikanku McCartney Kessler (WTA - 66.).

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