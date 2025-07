Marčinko osvojila turnir u Rimu! To joj je najveći uspjeh u karijeri

Mlada hrvatska tenisačica Petra Marčinko (19) pobjednica je WTA 125 Challengera u Rimu što je njezin najveći uspjeh u karijeri.

Mlada 19-godišnja Zagrepčanka je u finalu pobijedila Ruskinju Oksanu Selehmetevu sa 6-3, 4-6, 6-3 i tako stigla do svog prvog naslova na ovoj razini turnira.

U odlučujućem, trećem setu, Marčinko je povela 2-0, no Ruskinja, koja je 168. tenisačica svijeta, je vratila izgubljeni gem, povela 3-2 i imala dvije vezane break-lopte za 4-2. Međutim, Petra je u tim trenucima odigrala najbolje i s četiri uzastopna gema odlazi do svog osmog i daleko najvećeg profesionalnog naslova.

Dosad je osvojila sedam naslova na ITF razini, a ovo joj je bilo drugo finale na WTA 125 challengera. Marčinko će od sutra biti 131. tenisačica svijeta, što će joj biti novi renking karijere.

Nažalost, Dino Prižmić nije uspio slaviti na ATP Challengeru u San Marinu. U finalu je izgubio od Slovaka Lukaša Kleina sa 3-6, 4-6.

Mladi, 19-godišnji Splićanin je tako ostao na tri naslova na Challengerima.

Dino je bolje krenuo u meč i prvi stigao do breaka za vodstvo 2-1, no nakon toga do kraja seta dva puta gubi svoj početni udarac. U nastavku gubi svoj servis u trećem gemu što je Klein, trenutačno 186. tenisač svijeta, znao pretvoriti u pobjedu i naslov.