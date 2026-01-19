Obavijesti

AUSTRALIAN OPEN

Marčinko senzacionalno slavila u debiju protiv 44. na svijetu!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Marčinko senzacionalno slavila u debiju protiv 44. na svijetu!
Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hrvatska teniska reprezentativka, Zagrepčanka Petra Marčinko (WTA - 77.), u svom je debiju na Grand Slam turniru pobijedila njemačku veteranku Tatjanu Mariju (WTA - 44.) sa 6-3, 7-5 i plasirala se u drugo kolo Australian Opena

Bivša juniorska pobjednica ovog turnira (2022.) trebala je 88 minuta za svoju prvu seniorsku Grand Slam pobjedu protiv Tatjane Marije (38). Petra Marčinko (20) je bila uvjerljiva u prvom setu za čije osvajanje joj je bio dovoljan jedan 'break' u šestom gemu. U drugom setu je povela 2-0, ali je nakon nekoliko izgubljenih servisa s obje strane, došla u zaostatak od 3-5. Nije dopustila Mariji da dođe do set-lopte u devetom gemu, kad je Njemica imala servis, a potom joj je u preostala tri gema prepustila još samo dva poena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Petra Marčinko za 24sata uoči Wimbledona 02:43
Petra Marčinko za 24sata uoči Wimbledona | Video: 24sata

Marčinko je agresivnom igrom uspjela 'razbiti' obrambenu taktiku iskusne suparnice pa je meč završila s 41 izravnim poenom, čak 22 više od Njemice. Petra je iskoristila pet od deset prilika za 'break', a spasila je samo jednu od četiri prilike za oduzimanje servisa koje je imala njena suparnica s time da su sve bile u drugom setu.

Pobjedu ostvarenu na terenu 14 u Melbourne Parku proslavila je uz podršku brojnih hrvatskih navijača, koji će je zasigurno pratiti i u dvoboju drugog kola, u kojem će joj suparnica biti Amerikanka Peyton Stearns (WTA - 68.) koja je u prvom kolu iznenadila 27. nositeljicu i bivšu pobjednicu Australian Opena (2020.), sunarodnjakinju Sofiju Kenin. Stearns je slavila sa 6-3, 6-2 i tako u trećem nastupu došla do prve pobjede na Australian Openu.

Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa
Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kenin je nakon osvajanja jedinog Grand Slam naslova, u Melbourneu ostvarila još samo jednu pobjedu. Ovo joj je peto uzastopno ispadanje u prvom kolu Australian Opena. Marčinko i 24-godišnja Stearns će se u srijedu po prvi put naći nasuprot jedna drugoj.

