Marčinko senzacionalno slavila u debiju protiv 44. na svijetu!

Bivša juniorska pobjednica ovog turnira (2022.) trebala je 88 minuta za svoju prvu seniorsku Grand Slam pobjedu protiv Tatjane Marije (38). Petra Marčinko (20) je bila uvjerljiva u prvom setu za čije osvajanje joj je bio dovoljan jedan 'break' u šestom gemu. U drugom setu je povela 2-0, ali je nakon nekoliko izgubljenih servisa s obje strane, došla u zaostatak od 3-5. Nije dopustila Mariji da dođe do set-lopte u devetom gemu, kad je Njemica imala servis, a potom joj je u preostala tri gema prepustila još samo dva poena.

Marčinko je agresivnom igrom uspjela 'razbiti' obrambenu taktiku iskusne suparnice pa je meč završila s 41 izravnim poenom, čak 22 više od Njemice. Petra je iskoristila pet od deset prilika za 'break', a spasila je samo jednu od četiri prilike za oduzimanje servisa koje je imala njena suparnica s time da su sve bile u drugom setu.

Pobjedu ostvarenu na terenu 14 u Melbourne Parku proslavila je uz podršku brojnih hrvatskih navijača, koji će je zasigurno pratiti i u dvoboju drugog kola, u kojem će joj suparnica biti Amerikanka Peyton Stearns (WTA - 68.) koja je u prvom kolu iznenadila 27. nositeljicu i bivšu pobjednicu Australian Opena (2020.), sunarodnjakinju Sofiju Kenin. Stearns je slavila sa 6-3, 6-2 i tako u trećem nastupu došla do prve pobjede na Australian Openu.

Kenin je nakon osvajanja jedinog Grand Slam naslova, u Melbourneu ostvarila još samo jednu pobjedu. Ovo joj je peto uzastopno ispadanje u prvom kolu Australian Opena. Marčinko i 24-godišnja Stearns će se u srijedu po prvi put naći nasuprot jedna drugoj.