Marco Pašalić za 24sata: S Leom Messijem mijenjao sam dres, a u Europi imam neostvareni san

Piše Luka Tunjić,
Marco Pašalić za 24sata: S Leom Messijem mijenjao sam dres, a u Europi imam neostvareni san
Foto: Nathan Ray Seebeck/REUTERS, Matija Habljak/PIXSELL

Marco Pašalić vratio se u SAD uoči nove sezone MLS-a, a 'vatreni' je u razgovoru za 24sata otkrio je kako je proveo odmor u Hrvatskoj, ambicije za novu sezonu, kao i buduće ciljeve u karijeri

Baš me iscrpilo, prošle sam sezone odigrao 75 utakmica i preko 6000 minuta, rekao nam je hrvatski reprezentativac Marco Pašalić (25), koji se u srijedu vratio na američki kontinent uoči početka priprema za novu sezonu MLS-a, koja će za njegov Orlando City početi 22. veljače protiv NY Red Bullsa.

