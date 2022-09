Marelja: Znamo što se očekuje. Mi smo kvalitetniji, igramo doma i želimo osvojiti medalju!

Šibenska veza je na klupi Barakuda, uz izbornika Ivicu Tucka, pomoćnika Zorana Bajića, trenera vratara Renca Posinkovića i kondicijskog stručnjak Peru Kuterovca... važnu ulogu u stožeru ima i Šibenčanin Jure Marelja. Izdanak poznate šibenske sportske obitelji, njegov otac Željko primio je 1983. pehar za osvojeni naslov košarkaškog prvaka Jugoslavije kao kapetan Šibenke, asistent je Tucku koji mu povjerava važne zadatke, pa je tako danas on stigao na press konferenciju uoči susreta s Gruzijom. I za razliku od Tuka koji vrlo često diplomatski odgovara i barem u medijima bježi od uloge favorita, Marelja kaže kako je imperativ pobjede tu i kako ga Barakude spremno prihvaćaju.

- Nemamo pravo na pogrešku, mi smo momčad koja ima imperativ pobjede, u prvom redu zbog toga što smo kvalitetniji, potom i zbog toga što igramo pred domaćom publikom i treće i najvažnije, što imamo određeni cilj, a to je medalja. Bez ikakvih kalkulacija i kompromisa idemo po pobjedu protiv Gruzije – kazao je Marelja i dodao:

- Iako se uvijek kalkulira je li bolje igrati ili se odmoriti, mislim da je nama dobro došao izravan plasman u četvrtfinale i pauza da se malo odmorimo i pregrupiramo, da se pripremimo za ovo što nam slijedi. Više je to emocionalna nego energetska obnova i priprema za ono što nas čeka u nastavku turnira.

Činjenica da je Hrvatska prije dva mjeseca uvjerljivo slavila protiv Gruzije 13-7 na SP u Budimpešti ne smije zavarati i opustiti momčad.

- Mi smo se njih pribojavali uoči te utakmice, oni su momčad koju se nikako ne smije podcijeniti, sastavljeni su od igrača koji su prolazili tu staru sovjetsku školu vaterpola i koji su jako dobro fizički spremni, oplemenjeni su s nekoliko igrača s prostora bivše Jugoslavije, ima tu i Srba, i Crnogoraca, i naš Jelača, i Talijan Baraldi, to su igrači s puno međunarodnih i važnih utakmica. Iskustva im ne nedostaje, nedostaje im možda malo širine, ali definitivno nisu momčad za podcjenjivanje. Imaju i kvalitetnog trenera, dobro plivaju, na desnoj strani imaju dva vrlo potentna ljevaka, ukratko, vrlo dobra i dobro organizirana momčad.I uz sve to će igrati rasterećeno, imperativ je na nama, mi moramo biti ti koji jurimo pobjedu, oni igraju za svoj gušt.

Za sada je obrana izvlačila pobjede, vrijeme je da i napad da veći doprinos.

- To je malo rezultat i grča, moramo se i mi prilagođavati na turnir i okruženje, na publiku i atmosferu koja je fantastična. Bit će to bolje u nastavku natjecanja. Istina je da obranu igramo fantastično, ne umanjujem time činjenicu da je Marko Bijač pokrpao sve rupe i da brani fantastično, dugo ga nisam vidio ovakvoga i želim da ostane takav do kraja. Ako ostane, možemo visoko. Sada počinje ono pravo, za ovo smo se spremali. Igra se za medalje i nitko nema pravo na pogrešku. Vidjeli smo što se dogodilo Srbiji, nikoga se ne smije podcijeniti.

Na strani Hrvatske je i fantastična i poticajna atmosfera.

- Ovo je stvarno fantastično, nadajmo se da će Europsko prvenstvo popularizirati vaterpolo, da se što više djece upiše na treninge. Fantastična je atmosfera, uvjeti na svjetskoj razini i sve pohvale organizatorima.

