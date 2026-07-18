Marešić i Bamba bit će spremni za Pafos, ali Sigura nema jer je iskoristio Fifinu pogodnost...
Hajduk je u Žilini imao odličnu podršku, oko 1500 gledatelja stiglo je na stadion bodriti svoje ljubimce, što se očekivalo i na Cipru, ali bi na Cipru Hajduk ipak mogao ostati bez podrške...
Žilina je arhivirana, Hajduk je izborio prolaz i cijeli je fokus sada na idućem pretkolu kvalifikacija za Europsku ligu, dvomeču s ciparskim Pafosom. Za razliku od Žiline, Pafos je znatno ozbiljniji suparnik, momčad koja je prošle sezone nastupala u Ligi prvaka , pa Gonzala Garciju čeka vrlo zahtjevan zadatak.