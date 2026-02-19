Marešić je spreman za Jadranski derbi, a Garcia se vraća taktici kakvu već dugo nije koristio!

Dario Marešić registriran je za Hajduk i ima pravo nastupa u Jadranskom derbiju koji se igra u nedjelju od 17:45 sati na Poljudu. Hoće li ga Gonzalo Garcia koristiti ili neće to je na njemu, ali zapreke za nastup zadnjeg pojačanja nema. Trener Hajduka u konkurenciji stopera ima iskusnog Zvonimira Šarliju i dvojicu mladića, Marina Skelina koji se vraća nakon operacije koljena i Rona Racija koji je solidno odradio dva zadnja ogleda protiv Slaven Belupa i Osijeka te Marešića koji se priključio treninzima od početka ovoga tjedna.

Marešić sa sobom donosi iskustvo i kvalitetu, ne manje važno dobro poznaje i trenera s kojim je surađivao u Istri, ali poznaje i ligu i suparnike, tako da mu prilagodba ne bi trebala predstavljati neki poseban problem. Marešić uredno trenira s momčadi od početka tjedna, dobro se uklopio u novu sredinu i ako moramo prognozirati hoće li ili neće nastupiti, vjerujemo da će ga navijači Hajduka imati priliku gledati i pozdraviti u nedjelju na Poljudu. Na terenu, naravno...

Od ostalih informacija s treninga vrijedi napomenuti kako su se i Almena i Šego oporavili od ozljeda gležnja i mogli bi i nastupiti. Šego bi trebao startati od prve minute i to na Rebićevu mjestu, ali kod Almene je još prisutan strah i njegov nastup protiv Rijeke pod velikim je znakom pitanja. Garcia se nada da će mladi Španjolac ipak moći nastupiti, barem u dijelu utakmice, jer je već ostao bez Ante Rebića, koji je zaradio četvrti žuti karton i preskače Jadranski derbi. Mladi Brajković odigrao je zadnje dvije utakmice dobro i trebao bi činiti napadački kvartet sa Šegom, Pukštasom i kapetanom Livajom kao špicom. Tu taktiku Garcia nije koristio već dugo.

Hajduk će dočekati Rijeku pred svojim navijačima, očekuje se lijepo vrijeme i dobro popunjen Poljud, svakako bolje nego u zadnje dvije utakmice, a Garcia i njegovi momci imaju i poseban, dodatni motiv. Naime, osim tradicionalnog rivalstva s Rijekom, jako ih žulja onaj teški poraz u zadnjem ogledu na Rujevici, kada ih je Rijeka deklasirala 5-0, a za desetak dana čeka ih i još jedno gostovanje na Rujevici u okviru četvrtfinala Kupa opet igraju protiv Rijeke.