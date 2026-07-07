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Marić: Infantino je vjerojatno uplatio misu za pobjedu Belgije

Piše Luka Tunjić,
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Marić: Infantino je vjerojatno uplatio misu za pobjedu Belgije
Zagreb: Komisija nogometnih sudaca HNS-a o slučaju 'VAR' | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Belgija pregazila SAD 4-1 i prošla u četvrtfinale, a Trumpov telefonski pritisak na Fifu izazvao je pravi nogometni skandal

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Belgijska nogometna reprezentacija s lakoćom se kvalificirala u četvrtfinale Svjetskog prvenstva gdje će odmjeriti snage sa Španjolskom. Reprezentacija Rudija Garcije slavila je 4-1 protiv SAD-a i time okončala snove domaćina, koji su se nadali sjajnom rezultatu. Ipak, fokus s utakmice maknuo je američki predsjednik Donald Trump.

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Trump o skandalu VIDEO
Trump o skandalu | Video: 24sata/Reuters

Podsjetimo, Trump je osobno nazvao predsjednika Fife, Giannija Infantina, i zatražio ukidanje suspenzije za američkog napadača Folarina Baloguna, koji je dobio crveni karton u šesnaestini finala protiv Bosne i Hercegovine. To je opravdano izazvalo buru u nogometnom svijetu, ali je na kraju Belgija utišala kritike i obavila posao na terenu.

Skandalozno ponašanje Fife i američkog predsjednika komentirali su i u HRT-ovom Studiju 4. Bruno Marić smatra kako je Fifinom predsjedniku Gianniju Infantinu sigurno laknulo zbog pobjede Belgije.

Zagreb: Komisija nogometnih sudaca HNS-a o slučaju 'VAR'
Zagreb: Komisija nogometnih sudaca HNS-a o slučaju 'VAR' | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Najveći navijač Belgije bio je gospodin Infantino. Vjerojatno je i misu uplatio da utakmica završi ovako. Da nije, tek bi problemi krenuli - rekao je bivši šef hrvatskih sudaca.

Marić je komentirao i razvoj tehnologije u nogometnom suđenju.

- U srcu će uvijek biti sudac. Možda će se zvati Dron, ali bit će nogometni sudac i čovjek. Sigurno neće biti umjetna inteligencija. Treba i tehnologiji reći stop. Nije problem da čip u lopti javi da je lopta dodirnuta, ali odluku mora donijeti čovjek, na temelju dokaza. Tehnologija je u sportu bitna, ali mora biti pod nadzorom čovjeka - zaključio je Marić.

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