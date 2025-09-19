Obavijesti

PROMIJENIO ODLUKU

Marić ipak neće uživo analizirati sudačke odluke na derbiju: Ne mogu zbog privatnih okolnosti

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Komisija nogometnih sudaca HNS-a o slučaju 'VAR' | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bruno Marić iznenada otkazao komentiranje derbija Hajduk-Dinamo! Privatne okolnosti ga spriječile, ali obećava osvrt na Instagramu zbog velikog interesa javnosti

Bivši šef hrvatskih sudaca Bruno Marić otkazao je medijski angažman za utakmicu između Hajduka i Dinama na Poljudu, koja je u subotu u 17 sati. Podsjetimo, Marić je dogovorio suradnju s tportalom za derbi u kojoj bi iz minute u minutu uživo analizirao i komentirao sudačke odluke.

Međutim, Marić je na Instagramu napisao kako od toga ipak neće biti ništa.

- Poštovana nogometna javnosti, nažalost, moram vas obavijestiti kako su mi nastale privatne okolnosti koje me onemogućavaju da izravno komentiram sutrašnji derbi između Hajduka i Dinama uživo - objavio je Marić putem Instagram priče, a zatim se zahvalio redakciji tportala s kojom je dogovorio suradnju.

SMIJENJENI KONTROLOR Bruno Marić o Jeličiću: 'Tako se govori u interesu hrvatskog nogometa! Baš me oduševio'
Bruno Marić o Jeličiću: 'Tako se govori u interesu hrvatskog nogometa! Baš me oduševio'

Nastavio je...

-  Ali, zbog velikog interesa javnosti za moje komentare, nakon poluvremena i utakmice napisat ću osvrt i objavit ga na mojem Instagram profilu. 

Foto: Instagram

Veliki derbi sudit će Mateo Erceg, čije odluke iskusni Marić ipak neće analizirati iz minute u minutu.

OSTALO

