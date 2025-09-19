Marić ipak neće uživo analizirati sudačke odluke na derbiju: Ne mogu zbog privatnih okolnosti

Bivši šef hrvatskih sudaca Bruno Marić otkazao je medijski angažman za utakmicu između Hajduka i Dinama na Poljudu, koja je u subotu u 17 sati. Podsjetimo, Marić je dogovorio suradnju s tportalom za derbi u kojoj bi iz minute u minutu uživo analizirao i komentirao sudačke odluke.

Međutim, Marić je na Instagramu napisao kako od toga ipak neće biti ništa.

Zagreb: Komisija nogometnih sudaca HNS-a o slučaju 'VAR' | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Poštovana nogometna javnosti, nažalost, moram vas obavijestiti kako su mi nastale privatne okolnosti koje me onemogućavaju da izravno komentiram sutrašnji derbi između Hajduka i Dinama uživo - objavio je Marić putem Instagram priče, a zatim se zahvalio redakciji tportala s kojom je dogovorio suradnju.

- Ali, zbog velikog interesa javnosti za moje komentare, nakon poluvremena i utakmice napisat ću osvrt i objavit ga na mojem Instagram profilu.

Veliki derbi sudit će Mateo Erceg, čije odluke iskusni Marić ipak neće analizirati iz minute u minutu.