Osječki nogometni sudac Damir Batinić (45) prošlog je tjedna podnio ostavku na mjesto dopredsjednika Sudačke komisije, a kao glavni razlog naveo je nesuglasice s novoizabranim predsjednikom Brunom Marićem.

Posebnu pozornost je izazvalo njegovu pismo IO HNS-a u kojem je naveo kako "predsjednik Sudačke komisije treba biti osoba koja će biti sposobna othrvati se uvijek prisutnim pritiscima, te neće biti daljinski navođena iz Međugorja" gdje je očito mislio na bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića.

Batinić je nakon svega i javno objasnio razlog zbog kojeg je odlučio uskratit podršku novoizabranom predsjedniku Sudačke komisije

- Kako bih objasnio razloge ostavke na mjesto dopredsjednika Sudačke komisije i razloge zbog kojih nisam želio surađivati s novoizabranim predsjednikom Brunom Marićem, moram se vratiti tri mjeseca unatrag. Tadašnji predsjednik Sudačke komisije Ante Kulušić najavio je povlačenje s te funkcije na kraju ove sezone. Naravno, odmah su se pojavili kandidati za njegova nasljednika, među kojima sam bio i ja. Bruno Marić je tada tražio sastanak sa mnom pa smo se sreli u Osijeku 18. prosinca prošle godine. U razgovoru mi je rekao kako ima želju biti predsjednik Komisije, ali je s obzirom na svoju prošlost iz sudačke karijere smatrao kako to ne bi bilo dobro za sudačku organizaciju, kojoj bi to bio samo dodatni teret, a ni za hrvatski nogomet u cjelini. Takav stav potkrijepio je velikom prašinom koja se digla u javnosti nakon što je izabran za VAR instruktora. Tom prilikom kazao je kako bih ja bio najbolji izbor za poziciju predsjednika Sudačke komisije - kazao je Batinić, piše Glas Slavonije.

- Tada mi je rekao kako ću imati njegovu punu podršku i suradnju te izrazio stajalište da smatra kako bih bio čovjek koji bi mogao napraviti potrebne iskorake u sudačkoj organizaciji. U nastavku razgovora ponudio mi je pomoć pri lobiranju kod određenih članova Izvršnog odbora HNS-a, a u jednom je trenutku spomenuo kako bi bilo dobro da Zdravko Mamić podrži moju nominaciju i ponudio mi pomoć pri lobiranju kod Mamića. Odmah sam odbio takvu mogućnost jer s Mamićem kroz cijelu svoju sudačku karijeru nisam imao nikakvih doticaja pa ih pogotovo ne bih želio imati u funkciji predsjednika Sudačke komisije i pod cijenu da nikada ne budem imao nikakvu funkciju u Sudačkoj komisiji, rekao sam Mariću "ne" na taj njegov prijedlog. Ne zbog toga što imam nešto privatno protiv Zdravka Mamića, nego isključivo zbog lošeg utjecaja koji je imao u proteklim godinama na sudačku organizaciju.

Damir Batinić tvrdi da ga je Bruno Marić "izigrao", a da on ne želi sudjelovati u 'lakrdiji' hrvatske sudačke organizacije sve dok je ovaj na čelu Komisije pa je odlučio ostati "dosljedan".

- No cijela se njegova priča promijenila nakon nagle smjene Sudačke komisije, koju smatram posve pogrešnim potezom jer je taj saziv Komisije bio složen od pravih profesionalaca i ljudi koji su svoj posao radili dobro. Oni su najmanje bili krivi u cijeloj toj histeriji koja se stvorila. Tu je Bruno osjetio svoju novu priliku, čak se nije našao pozvanim da me ponovno kontaktira. Tek sam kroz medije saznao kako je on postao glavni favorit za tu funkciju. Nazvao sam ga i prvo je pokušao opovrgnuti taj novinski napis, a onda mi je rekao kako će on svojoj izbornoj bazi, ako ga želi za predsjednika Sudačke komisije, reći - ne. Što se događalo u razdoblju između našeg razgovora i nakon nepotrebne smjene Sudačke komisije, mogu samo pretpostavljati. Izigrao me je i to je jedini razlog zbog kojeg sam se odlučio ne participirati u komisiji kojoj je on izabran na čelo - kaže Batinić.

Ubrzo nakon imenovanja, osječki sudac je poslao pismo HNS-u te podnio neopozivu ostavku.

Ostavka i pismo upućeno IO-u HNS-a nema nikakve veze s bilo kojim drugim razlozima. Da nije bilo tog razgovora na kojem je on inzistirao, imao bi moju podršku, kao što bih i ostao u Komisiji da je izabran bilo koji drugi kandidat. Nakon svega imao sam tri opcije kojim putem krenuti dalje. Učiniti to što sam napravio, "uhljebit" se u Komisiji i raditi u njoj, premda ne znam kako bih Marića doživljavao nakon njegovih poteza, ili prihvatiti ponudu za produženje sudačke karijere za još koju sezonu, jer postoji takva mogućnost, propisana pravilnikom o suđenju u određenim uvjetima, koje bih vjerojatno ispunio. Odlučio sam ostati dosljedan i svoj, pa uopće ne žalim zbog poteza i puta koji sam izabrao.

Batinić je nakon uskraćivanja podrške Mariću 'skinut' s pozicije glavnog suca za dvije utakmice. Osječki sudac trebao bio je prvotno delegiran za 'dijeljenje pravde' na utakmici 25. kola između Lokomotive i Istre 1961 koju je na kraju sudio Duje Strukan te još jedne utakmice.

- To je logičan potez povjerenika za suđenje Ivana Novaka. Iskreno, sam bih sebe maknuo s te dvije utakmice jer okolnosti i tenzije nisu bile normalne nakon moje ostavke i iskazivanja nepovjerenja novom predsjedniku. Razgovarao sam s povjerenikom i dao mu signal kako neće biti problem ako me makne s tih utakmica, no odluka je morala biti njegova. No ni on se nije postavio baš ljudski, jer mi je odluka javljena kad sam već krenuo put Zagreba, a nije mi ju priopćio povjerenik, nego Igor Pristovnik, voditelj sudačkog odjela HNS-a.

Osječki sudac trebao je 'dijeliti pravdu' još do kraja aktualne sezone, a nakon svega još nije siguran u ništa do kraja sezone kada će se birati nova Komisija pa će "tada odlučiti hoće li se aktivno uključiti u rad sudačke organizacije i na koji način".

- Marić je ambiciozan čovjek koji je u ostvarenju svojih ciljeva spreman na lobiranja i određene poteze koje osobno nikada ne bih povukao. Da je imao obraza i časti, s obzirom na razgovor koji smo vodili na njegovu inicijativu, ne bi se prihvatio te dužnosti - zaključio je Batinić.