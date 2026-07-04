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SUDAČKI STRUČNJAK

Marić: Ne bih htio ići u teorije zavjere, ali neke stvari moramo jasno reći. To se ne smije suditi

Piše Ivan Kužela,
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Marić: Ne bih htio ići u teorije zavjere, ali neke stvari moramo jasno reći. To se ne smije suditi
Foto: HRT/Screenshot
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Bruno Marić tvrdi da je Hrvatska protiv Portugala oštećena i da VAR nije trebao reagirati kod penala. Fifa je izjavila da je gol opravdano poništen uz pomoć tehnologije, a Marić smatra da se treba naći kompromis

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Dva dana nakon poraza Hrvatske od Portugala još uvijek se nije slegla prašina. Puno je bilo dvojbenih situacija koje su svirane na štetu Hrvatske i većina nogometnog svijeta smatra da su 'vatreni' bili pokradeni. Hrvatski sudac Bruno Marić je u HRT-ovoj emisiji Americani detaljno prokomentirao sporne situacije poput penala kojeg je skrivio Nikola Vlašić te zaleđa Marija Pašalića u sudačkoj nadoknadi.

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Vlašić o preVARi: 'Sudac mi je odmah rekao da nije penal' | Video: 24sata/pixsell

- Emocije su prisutne kod svakoga tko je gledao utakmicu, ali dojam je gorak. Ne bih išao u teorije zavjere, ali neke stvari moramo jasno reći. Slušao sam danas Vlašićevu izjavu, drago mi je da je to rekao, jer upravo to želim reći. Analizirajući kriterij za penal kod konfrontacija u šesnaestercu nakon prekida, on nije bio u skladu s odlukom suca. Sudac odluku nije donio na terenu, smatrao je da to nije kazneni udarac. Nikako se ne mogu pomiriti s time da VAR u toj situaciji reagira.

- Imali smo Senegal - Belgija i napadačko guranje, gdje su rekli da nije dovoljan intenzitet, da je u duhu nogometa to nekažnjivo, ali ovdje nije bilo tako.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: Jeenah Moon

Komentirao je kako suci nakon komunikacije s VAR sobom imaju već predodžbu što će dosuditi.

- Uvijek odlučuje sudac, ali kad je pozvan na VAR snimku i kad mu puste one snimke, lako je sad biti pametan ovako, ali njemu je u toj situaciji jako teško donijeti suprotnu odluku od onoga što mu sugerira VAR soba. Nije bilo potrebe da VAR soba zove suca.

Smatra da moderna tehnologija u nogometu ima pozitivne i negativne strane.

- Ova odluka donesena je na temelju tehnologije. Nije bitno što mi govorimo, no slušamo glasne primjedbe onih koji nisu iz Hrvatske, a imaju ugled u svjetskom nogometu. Tehnologija je odlična stvar, u nekim situacijama je taj čip bio vrlo koristan. No volio bih da u budućnosti, kad nema jasne snimke i dokaza da je igrač igrao, onda se to ne smije dosuditi.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Switzerland v Algeria
Foto: ANNE-MARIE SORVIN

U takvim situacijama sudac treba donijeti odluku na temelju zdravog razuma.

- Izuzetno je bitno, ovdje i uvijek bi odluku trebao donositi sudac. Odluka je činjenična pa se postavlja pitanje zašto je išao gledati snimku. On je to gledao da objasni zbog čega je donio tu odluku, jasno je to izgovorio i objasnio. Zato je bio pregled snimke.

- Odluka je, s obzirom na tehnologiju, donesena u skladu s uputama FIFA-e, no brundanje bivših nogometaša će možda FIFA-u natjerati da razmisli o tome, da moramo imati jasan dokaz. Nijedna kamera, a ima ih 48, nije pokazala egzaktno da se radi o tome. Na temelju čega je promijenjena odluka? Odluka je promijenjena na temelju signala, koji je možda bio pokvaren. To je problem, ali odluka suca mora biti temeljena na dokazu, prilikom ovakvih fundamentalnih odluka volio bih jasan dokaz, da nemamo teorije zavjere.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: Jeenah Moon

Oglasila se i Fifa koja smatra da je gol opravdano poništen, a odluku suca ovako je opravdala:

- Prema podacima tehnologije Connected Ball smještene unutar lopte, dokazano je da je hrvatski reprezentativac s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom u akciji koja je prethodila pogotku protiv Portugala. To je sucu omogućilo da ispravno dosudi zaleđe i poništi pogodak. MU senzori smješteni unutar lopte mogu detektirati i najmanji kontakt, što se gledateljima u prijenosu prikazuje u obliku grafičkog prikaza otkucaja srca (tzv. “heartbeat graphic”). Time je sucima osigurana dosad neviđena količina podataka za donošenje brzih i točnih odluka - objasnila je svjetska nogometna kuća. 

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