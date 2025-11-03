Marić: Oko Mamića su svi slinili, ali ja nisam nikada. Hajduk je institucija i zato ga nisam tužio

Bruno Marić, bivši šef hrvatskih sudaca, otvorio je dušu i otvoreno progovorio o svom odnosu sa Zdravkom Mamićem te o odlasku iz hrvatskog nogometa. Sve je komentirao u razgovoru za Sport Klub.

- Mamićevo ime i prezime, čim mi pričamo i na ovaj današnji dan o njemu, a on već nije u hrvatskom nogometu ne znam koliko, to govori o njemu, o njegovoj eri. Govori i u prilog tome da je napravio jako puno dobrih stvari u hrvatskom nogometu, za reprezentaciju, igrače, kroz klub i to sve. Znam da je to interesantna tema i oni koji budu radili HL iz naše emisije će se najviše nalijepiti na Brunu Marića i Mamića. Ali znate kako ja funkcioniram u životu? Ja bih prije tu crkao i pao pod stol da ja sad kažem da imam drukčije odnose kad sam bio sudac i imam danas. Oni su ništa posebno. Nit se ja čujem s njim nit se vidim. Ali, da se vidim s njim ne bih skočio u jarak nego bih ga pozdravio. A oni koji su stajali u redu i tražili ga pare, usluge, da mu ne znam operira grbu od sestrične pa da dobije mirovinu, takve su ga stvari tražili, ja ga nisam ništa tražio. Nisam taj tip. Ne mogu to podnijeti i jako me u životu rastužuju ljudi koji su ustvari na taj način cijelo vrijeme funkcionirali. Slinili su oko njega, a sad su ga se odrekli - rekao je Marić pa dodao:

- Ja nikad u životu nisam slinio oko njega, nikad mi u životu nije ušao u svlačionicu, nikad u životu nisam imao nikakav pritisak od njega i nemam ništa loše na tu temu govoriti. A slika tamo s njim, a bili su tamo i novinari ili neki, i bili su tamo svi u njegovom društvu pa su se uslikali, a to nije problem, problem ako je Bruno Marić uslikan. Stoput mi je bilo kad se nađem u nekom društvu pa mi kažu, kad si se slikao u Dinamovom dresu. Nikad u životu se nisam slikao u dresu Dinama! Znači samo ste napisali u novinama 5 milijardi puta Bruno Marić se slikao u Dinamovom dresu, ali ajde nađite na internetu, ne postoji slika, internet sve pamti. Ako oni kažu da je objavljeno, da. Kako zna neki tamo tko me sretne u Varaždinu ili Sisku, zato što se stoput napisano da je Marić slikan u Dinamovom dresu. Nisam se u životu slikao u Dinamovom dresu jer sam vodio brigu jer sam sudac, čak ni prije nego sam sudio prvu ligu kad nisam Dinamu ni sudio, jer sam ja znao da ću suditi najveće utakmice. Čim sam počeo suditi, ja sam to napisao. Imam dnevnik, tamo sam napisao da ću suditi Dinamo – Hajduk. Tad sam znao da se ne smijem slikati ni u jednom dresu.

Zagreb: Šef Komisije nogometnih sudaca Bruno Marić pratio susret Rudeša i Rijeke | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Komentirao je i svoj odlazak iz hrvatskog nogometa, priopćenje Hajduka kojim je klub zazivao njegov odlazak te i njegove reakcije na pritužbe u kojoj se 'osvrnuo' na Naš Hajduk.

- Mogao bih sat vremena pričati o tome, ali reći ću ovako kratko. Taj gospodin u tom svom priopćenju kad to objavljuje prije svega mora razumjeti da – napao sam suvlasnika Hajduka? To su oni procijenili jer ja nikad nisam u životu imenovao i napao nikog službeno. Znači nađeš se ti u tome ako si ti s tim karakteristikama taj, onda ti misliš da si evo takav. Želim reći da nikad u životu nisam nikad u javnom prostoru imenom prezimenom bilo kojeg suvlasnika, bilo koju navijačku skupinu ili udrugu spomenuo imenom i prezimenom. Oni su se očito našli u tome. Praktički ja nisam pričao o tome, ovo je prvi put, osim u svojoj obrani koja nije naišla na razumijevanje disciplinskog suca, odnosno disciplinske komisije. Ja nikad nisam spomenuo njih u životu. Ali kad ti netko opiše karakteristike, crna majica, moja prekrasna frizura, vjerojatno će netko pomisliti da se priča o meni, ili nas petero da sjedimo tu mislit će da se priča o meni, tako su se vjerojatno i oni našli. Fabriciranje snimki, bio sam u velikoj dilemi da tužim njega i gospodina, ali obzirom da je službeno priopćenje onda bih se opet morao uplitati u priče u koje nisam htio posebno apostrofirati. Nisam htio ponovno ući u medijski prostor s nekim negativnim stvarima. Pustit ću vas na miru, idite svojim putem i vi furajte svoj film, bio sam u velikoj dilemi da ih tužim zbog klevete koju su izgovorili u tom priopćenju. Dvostruki kriteriji i te priče o tome, to već i ptice na grani znaju da je deplasirano pričati o statusu ili o greškama koje su išle na štetu ili korist Hajduka - rekao je i dodao:

- Statistika je vrlo nemilosrdna često, posebno u ovim situacijama kad raspravljamo o tome tko je najviše oštećen. Mislim da cjelokupna hrvatska sportska javnost nije uopće u dilemi da to nije istina. Tako da to nisam morao posebno braniti, nekakve takve gluposti ne moram ni braniti. Ovo sam jedino bio u dilemi, ali sam odustao, nisam htio jer mislim da je Hajduk institucija, najvažniji klub u Dalmaciji i jedan od najvećih klubova u Hrvatskoj i institucija koja ne bi trebala imati nekakvu lošu energiju od bilo koga tko je dio nogometa, pa tako ni od mene tako da sam od toga odustao. Ali, taj gospodin koji je predsjednik Hajduka je tamo se potpisao, predstavlja instituciju, tako da je to bio razlog zašto sam odustao. Ali, da je to sam negdje izgovorio, ne bih sigurno.

