Marić: VAR soba je u potpunosti podbacila, Kolariću nije bio dan

Bivši predsjednik Sudačke komisije i nekadašnji prvoligaški sudac Bruno Marić (53) gostovao je u podcastu Cancast, gdje se bez zadrške osvrnuo na aktualne teme koje potresaju hrvatski nogomet. U fokusu njegovog izlaganja našla se kontroverzna utakmica četvrtfinala Kupa između Rijeke i Hajduka, ali i rad strane sudačke komisije na čelu s Francuzom Bertrandom Layecom te afera 'VAR leaks' koja je rezultirala njegovom ostavkom, a o kojoj smo nedavno pisali. Međutim, u prvom planu kritizirao je glavnog suca utakmice Patrika Kolarića te VAR sobu koja je po njemu u potpunosti podbacila.

Utakmica na Rujevici pretvorila se u raspravu o sudačkim odlukama. Glavni sudac Patrik Kolarić našao se na udaru kritika, no Marić odgovornost prebacuje na drugu adresu, onu u VAR sobi. Prema njegovim riječima, upravo su video asistenti trebali preuzeti odgovornost i pomoći mladom sucu. U VAR sobi glavni sudac bio je Ivan Matić, a njegov pomoćnik Kruno Šarić.

​- Patrik Kolarić je imao užasan dan. Njegova arbitraža bila je ispod nivoa koji on treba dati i ispod nivoa te utakmice. Tu nema nikakve dvojbe - priznao je Marić.

​- Ali što ćemo s VAR sobom? Gdje je bila VAR soba da mu pomogne, izvuče ga iz problema i bude na korist nogometu. VAR soba je, za mene, imala puno lošije izdanje od Patrika Kolarića. A njegovo nije bilo nešto osobito. Zamislite onda što mislim o izvedbi VAR sobe.

Njegove kritike nisu zaobišle ni aktualno vodstvo Sudačke komisije HNS-a, na čijem je čelu Francuz Bertrand Layec. Marić smatra kako je domaće vodstvo bilo znatno kvalitetnije, što je slikovito opisao.

​- Ono što ću reći i što, naravno, ne mogu prešutjeti jest to da mislim da smo mi za njih bili televizor u boji. To govore rezultati, analize i statistike - izjavio je Marić i pojasnio kako se ne slaže s načinom na koji strana komisija donosi svoje ocjene.

​- Imali smo bezbroj objašnjenja koja su izišla van, a ja ih nikad ne bih potpisao i ne smatram da su bila ispravna, a ulaze u statistiku kao ispravne odluke.

Bruno Marić, rođeni Zagrepčanin s daruvarskom adresom, jedna je od najupečatljivijih i najburnijih figura u povijesti hrvatskog nogometa. Iako je po struci diplomirani ekonomist i dugogodišnji zaposlenik Daruvarskih toplica, javnosti je postao poznat kroz svoju nogometnu karijeru, prvo kao napadač u niželigašima poput Daruvara i Bjelovara, a potom kao prvoligaški sudac.

Na listu sudaca HNL-a uvršten je 2005. godine, a sudačku karijeru u najvišem rangu zaključio je u svibnju 2018. godine. U tom je razdoblju sudio na više od 150 prvenstvenih utakmica, a udruga 'Nogometni sindikat' četiri ga je godine zaredom, od 2015. do 2018., proglasila najboljim hrvatskim sucem. Nakon završetka aktivnog suđenja, preuzeo je ulogu VAR instruktora, a u ožujku 2021. imenovan je predsjednikom Komisije nogometnih sudaca HNS-a.

Kraj njegove dužnosničke karijere uslijedio je u veljači 2024. nakon afere "VAR leaks" i prijetnji koje su uključivale morbidan transparent s njegovom odrubljenom glavom, nakon čega je podnio neopozivu ostavku.

Za javnost je otkrio da privodi kraju doktorski studij na Sveučilištu u Mostaru i vodi projekt vrijedan 20 milijuna eura u Daruvarskim toplicama.