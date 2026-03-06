Podsjetimo, afera VARgate izbila je početkom 2024., a u javnost su tada neovlašteno puštane snimke razgovora između sudaca na terenu i VAR sobe. Taj je skandal doveo do ostavke tadašnjeg šefa sudačke komisije Brune Marića
BIVŠI ŠEF SUDACA
Bruno Marić: VARgate? Bagra je ukrala snimke i pustila ih van
Bivši šef sudaca Bruno Marić poznat je po britkom jeziku i iznošenju mišljenja bez zadrške, a to je potvrdio još jednom u podcastu Cancast. Pitali su ga o aferi VARgate, a Marić se nije suzdržavao.
- Kome smo mi napravili korist? Što su oni našli? Ništa nisu našli. Bagra koja je ukrala snimke i pustila ih van oštetila je hrvatski nogomet. Nisu uspjeli u tome jer je hrvatski nogomet odličan proizvod - rekao je Marić.
Podsjetimo, afera VARgate izbila je početkom 2024., a u javnost su tada neovlašteno puštane snimke razgovora između sudaca na terenu i VAR sobe. Taj je skandal doveo do ostavke tadašnjeg šefa sudačke komisije Brune Marića.
