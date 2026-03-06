Obavijesti

BIVŠI ŠEF SUDACA

Bruno Marić: VARgate? Bagra je ukrala snimke i pustila ih van

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Bruno Marić: VARgate? Bagra je ukrala snimke i pustila ih van
Zagreb: Komisija nogometnih sudaca HNS-a o slu?aju 'VAR' | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Podsjetimo, afera VARgate izbila je početkom 2024., a u javnost su tada neovlašteno puštane snimke razgovora između sudaca na terenu i VAR sobe. Taj je skandal doveo do ostavke tadašnjeg šefa sudačke komisije Brune Marića

Bivši šef sudaca Bruno Marić poznat je po britkom jeziku i iznošenju mišljenja bez zadrške, a to je potvrdio još jednom u podcastu Cancast. Pitali su ga o aferi VARgate, a Marić se nije suzdržavao. 

@bljesak.info 🎙️ Bruno Marić večeras u novoj epizodi Cancasta! 🔥 Saznajte sve o aferi VAR leaks, pritiscima na suce ⚖️ i kontroverznim trenucima u njegovoj karijeri. ⚽ Ne propustite! 📅 Petak od 20:00h na našem YouTube kanalu! 🎥 Vidimo se!📲🖥️ #cancast #brunomaric #nogomet #varleaks ♬ original sound - Bljesak

- Kome smo mi napravili korist? Što su oni našli? Ništa nisu našli. Bagra koja je ukrala snimke i pustila ih van oštetila je hrvatski nogomet. Nisu uspjeli u tome jer je hrvatski nogomet odličan proizvod - rekao je Marić.

Podsjetimo, afera VARgate izbila je početkom 2024., a u javnost su tada neovlašteno puštane snimke razgovora između sudaca na terenu i VAR sobe. Taj je skandal doveo do ostavke tadašnjeg šefa sudačke komisije Brune Marića. 

