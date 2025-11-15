Marijan Budimir: Jedanaesterci nisu lutrija, već psihologija. Teško je vidjeti dečke uplakane

Hrvatska U-17 reprezentacija na nesretan je način ispala sa Svjetskog prvenstva. Bolji su nakon raspucavanja jedanaesteraca bili Uzbekistanci, a izbornik Marijan Budimir podijelio je dojmove nakon utakmice.

- Uvijek je teško izgubiti na jedanaesterce, pogotovo u mlađim uzrastima, to su još djeca. Teško ih je vidjeti uplakane. Igrali smo protiv odličnog suparnika, prvo poluvrijeme su bili kvalitetniji od nas. Previše smo ih puštali kroz sredinu - započeo je Budimir.

- Na poluvremenu smo napravili tri izmjene, promijenili smo način igre, presinga, izašli smo puno odlučnije, čvršće i hrabrije. Uspjeli smo izjednačiti, bili smo bolji, imali smo šansi na kraju, a da je Kusanović pao odmah možda bi bio jedanaesterac... Htjeli smo završiti utakmicu u regularnom dijelu, ali nismo uspjeli - dodao je.

Marijan Budimir je novi izbornik U-17 reprezentacije (arhiva) | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Raspucavanje je presudilo ovog puta, a hrvatski izbornik ne smatra da je riječ o sreći.

- Jedanaesterci nisu lutrija, nego stvar psihologije. Bilo je dosta dečkiju koji nisu htjeli pucati, ali svaka čast onima koji jesu. To ne umanjuje ovaj turnir koji smo odigrali - dobri smo bili u grupi, prošli sa sedam golova, ne mogu što zamjeriti svojim igračima. Dali smo sve od sebe, željeli smo otići daleko jer nam je ovdje u Dohi bilo lijepe.

- Ovo je lekcija, nogomet ne staje sa 17 godina. Ide dalje njihov razvoj i odrastanje, prelazak prema seniorskom nogometu, a ovo im je jedna stanica koje će se rado ili nerado sjećati - zaključio je Budimir.