Marijo Strahonja nakon odlaska s HTV-a ipak ostaje u nogometu, ovo je njegova nova uloga...

Nakon pet i pol godina htio bih iskoristiti priliku i zahvaliti Hrvatskoj televiziji na ukazanoj prilici, najavio je sudački ekspert Marijo Strahonja odlazak u emisiji uživo i iznenadio sve, pogotovo svoje dosadašnje poslodavce.

Od 2018. godine obavljao je ulogu 'oka sokolova' nakon umirovljenja Matea Beusana. Prije desetak dana Torcida ga je izvrijeđala transparentom i uvredama, no rekao je kako ga to ne dira i da on samo radi svoj posao. Ipak, znakovito, odlučio je odustati od ovog posla samo četiri dana uoči derbija Dinama i Hajduka koji se u nedjelju igra na Maksimiru.

Bit će mentor mladim sucima

Nije htio otkriti zbog čega je to učinio, HTV je tako ostao bez sudačkog eksperta za najveći hrvatski derbi koji će i prenositi, ali Strahonja neće dugo biti izvan nogometa.

Izvršni odbor HNS-a je na sjednici 28. studenog na prijedlog Komisije nogometnih sudaca potvrdio listu mentora suđenja četvrte skupine u natjecateljskoj godini 2023/2024, a među 17 odabranih mentora, tu je i ime Marija Strahonje.

Bivši sudac i HTV-ov sudački analitičar će tako mentorirati po rangu petu skupinu sudaca koji sude u nadležnosti županijskih nogometnih saveza i međužupanijskih nogometnih liga. Riječ je o mladim sucima koji upijaju znanje i stječu iskustvo na niželigaškim travnjacima i pripremaju se za viši rang, a učit će od Strahonje koji je gotovo 20 godina sudio i bio jedan od najboljih hrvatskih sudaca.

A tko će ga naslijediti u HTV-ovom studiju i postati novo oko sokolovo, još nismo doznali.