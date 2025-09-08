Marin Čilić o Francuzima: 'Nije im drago vidjeti zemlju, a mi ćemo imati i odličnu podršku'

Hrvatska reprezentacija u ponedjeljak je nastavila s treninzima uoči susreta s Francuskom u Davis Cupu u Osijeku, a izbornik Ivan Dodig ističe da se naš sastav odlično snašao na zemljanoj podlozi postavljenoj u dvorani Gradski vrt, te da očekuje odlične mečeve protiv jakog suparnika, ali i veliku podršku s tribina.

Osijek: Konferencija za medije hrvatske Davis Cup reprezentacije | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Uvijek smo u Osijeku imali sjajnu atmosferu, a u susretima ovako izjednačenih protivnika to može biti prevaga - rekao je.

Prvi reket hrvatske reprezentacije ponovno je Marin Čilić, koji u susretima Davis Cupa ima savršen omjer protiv francuskih tenisača. Odigrao je pet mečeva, četiri pojedinačna i jedan u paru, i u svima pobijedio.

- Bile su to jedne od najboljih godina naše reprezentacije, 2016. i 2018. Takav iznimno težak protivnik zahtijeva fantastičnu pripremu, a tako će biti i ovaj put. Spomenuti mečevi ostaju iza nas u povijesti, a sada nas čekaju novi, krećemo od nule. Novi igrači, nova situacija, ali nadam se da opet mogu izvući sjajan nivo igre. Gušt mi je igrati pred domaćom publikom, to sam mnogo puta ponovio tijekom karijere. To doprinosi timskom duhu i motivaciji za igru - rekao je Marin Čilić.

Osijek: Konferencija za medije hrvatske Davis Cup reprezentacije | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Francuska reprezentacija također je stigla u nedjelju, u ponešto izmijenjenom sastavu u odnosu na onaj koji je ranije prijavio izbornik Paul-Henri Mathieu. Vodeći reket Francuza Ugo Humbert nije doputovao, pa status prvog igrača ima 36. igrač svijeta Giovanni Mpetshi Perricard. Nakon njega na ATP listi slijede Corentin Moutet (39.), Benjamin Bonzi (45.), Arthur Rinderknech (57.) i Pierre-Hughues Herbert (142.).

Ovo će biti prvi okršaj Hrvatske i Francuske u Davis Cupu od finala 2018. u Lilleu, kada je hrvatski sastav slavio rezultatom 3:1 i tako drugi put osvojio naslov u ovom natjecanju. Ove dvije reprezentacije do sada su se u Davis Cupu sastale tri puta, a nakon uspjeha Francuza 2004. u Metzu (4:1) slijedile su dvije pobjede hrvatskih tenisača: u Zadru 2016. (3:2) i Lilleu dvije godine potom (3:1).

Đakovo: Kids Day s hrvatskom Davis Cup reprezentacijom | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Hrvatska reprezentacija je kao domaćin imala pravo izbora podloge, odluka je pala na zemlju u dvorani.

- Mnogo je stavki koje ulaze u razmišljanje oko podloge. Protivnik, naša forma, mogućnosti… Znamo da su Francuzi jedna od najboljih reprezentacija na svijetu što se tiče dvorane i brze podloge. To smo pokušali izbjeći zemljom, gdje se svi osjećamo dobro. Vjerujem da im nijednom igraču drago vidjeti zemlju nakon američke turneje, ali mi ćemo imati plus s publikom i nadamo se da bi to moglo prevagnuti - rekao je Čilić.

Mečevi su na rasporedu u petak 12. rujna s početkom u 16 sati i u subotu 13. rujna s početkom u 13 sati.