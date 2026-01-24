Marin se ozlijedio i propušta EP, sad mu stigle najljepše vijesti. Tko je izabranica heroja SP-a?

Vjenčanje je stoga bilo intimno, toplo i posvećeno samo njima i najužem krugu obitelji i prijatelja. Sudbonosno "da" izrekli su u crkvi Gospe od Karmela, nakon čega se slavlje preselilo na brod koji je plovio oko otoka, a na kojem se vijorila zastava s natpisom "Šipići 12.07.2025.". Večernja proslava nastavljena je u restoranu Mali Raj, smještenom uz plažu Zlatni rat, u ambijentu maslina, svijeća i bijelih ruža. | Foto: Instagram