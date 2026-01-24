Obavijesti

FOTO: LJUBAVNA PRIČA

Marin se ozlijedio i propušta EP, sad mu stigle najljepše vijesti. Tko je izabranica heroja SP-a?

Rukometaš Marin Šipić nije s reprezentacijom zbog ozljede, ali postao otac! Kći Laura rođena dok su njegovi suigrači slavili pobjedu nad Islandom. Posvetili su pobjedu njemu i obitelji
Hrvatski rukometaši slave s obiteljima osvajanje srebra
Dok je hrvatska rukometna reprezentacija proživljavala dramu u napetoj utakmici protiv Islanda na Europskom prvenstvu, stotinama kilometara dalje njihov suigrač i jedan od ključnih igrača, Marin Šipić (29), proživljava najvažnije trenutke svog života. Iako zbog teške ozljede koljena ne može pomoći momčadi na terenu, siječanj 2026. pamtit će kao najsretniji mjesec. Na dan velike pobjede, on i njegova supruga Andrea postali su roditelji, a njihova dugogodišnja ljubavna priča dobila je najljepši mogući nastavak. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
