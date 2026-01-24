Marin se ozlijedio i propušta EP, sad mu stigle najljepše vijesti. Tko je izabranica heroja SP-a?

Rukometaš Marin Šipić nije s reprezentacijom zbog ozljede, ali postao otac! Kći Laura rođena dok su njegovi suigrači slavili pobjedu nad Islandom. Posvetili su pobjedu njemu i obitelji
Dok je hrvatska rukometna reprezentacija proživljavala dramu u napetoj utakmici protiv Islanda na Europskom prvenstvu, stotinama kilometara dalje njihov suigrač i jedan od ključnih igrača, Marin Šipić (29), proživljava najvažnije trenutke svog života. Iako zbog teške ozljede koljena ne može pomoći momčadi na terenu, siječanj 2026. pamtit će kao najsretniji mjesec. Na dan velike pobjede, on i njegova supruga Andrea postali su roditelji, a njihova dugogodišnja ljubavna priča dobila je najljepši mogući nastavak.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Nakon što su naši rukometaši iščupali pobjedu protiv Islanda, junak utakmice Zvonimir Srna stao je pred kamere i otkrio s kakvim su posebnim motivom ušli u dvoboj. Njegove riječi dirnule su cijelu naciju i još jednom pokazale zašto se za rukometnu reprezentaciju kaže da je više od momčadi - ona je obitelj.
Foto: Instagram
- Ovu pobjedu, koja nam je svima bila izuzetno bitna, posvećujemo našem suigraču, Marinu Šipiću. On je danas postao otac! Njegova supruga Andrea rodila je djevojčicu - izjavio je emotivni Srna, otkrivši da su ponosni roditelji svojoj kćerkici nadjenuli ime Laura.
Foto: Instagram
Bio je to najljepši mogući epilog sportske drame. Šipić, koji je prvenstvo morao propustiti zbog ozljede stražnjeg ligamenta koljena zadobivene u svom švicarskom klubu Kriens-Luzern, dobio je tako najveću utjehu. Iako mu je teško pao izostanak s natjecanja na kojem je trebao biti jedan od stupova obrane i napada, rođenje kćeri dalo mu je neizmjernu sreću koja nadilazi sve sportske uspjehe i poraze.
Foto: Instagram
Sretan događaj kruna je ljubavi Marina i Andree Šarčević (sada Šipić), koja traje više od deset godina. Njihova priča započela je još u srednjoškolskim danima, a zajedno su prošli sve važne životne faze, od njezina zahtjevnog studija medicine do njegovih sportskih uspona, transfera i selidbe u Švicarsku, gdje žive posljednje tri godine.
Foto: Instagram
Svoju vezu ozakonili su 12. srpnja 2025. na zaista posebnoj ceremoniji na otoku Braču, za koji su emotivno vezani od samih početaka. Kako je Andrea otkrila u jednom intervjuu, Marinova obitelj tamo ima kuću pa je Bol na Braču postao njihova ljetna oaza i mjesto najljepših uspomena.
Foto: Instagram
Vjenčanje je stoga bilo intimno, toplo i posvećeno samo njima i najužem krugu obitelji i prijatelja. Sudbonosno "da" izrekli su u crkvi Gospe od Karmela, nakon čega se slavlje preselilo na brod koji je plovio oko otoka, a na kojem se vijorila zastava s natpisom "Šipići 12.07.2025.". Večernja proslava nastavljena je u restoranu Mali Raj, smještenom uz plažu Zlatni rat, u ambijentu maslina, svijeća i bijelih ruža.
Foto: Instagram
Andrea je blistala u jednostavnoj i elegantnoj vjenčanici australskog brenda Made With Love, dok je Marin nosio klasično tamno odijelo. Cijeli događaj odisao je mediteranskom elegancijom i opuštenošću, baš onako kako je par i zamišljao svoj savršeni dan.
Foto: Instagram
Dok je Marin gradio impresivnu sportsku karijeru i postao miljenik navijača, posebno nakon onog pobjedničkog gola protiv Mađarske 2025. koji je Hrvatsku odveo u polufinale Svjetskog prvenstva, Andrea je marljivo gradila svoj put u medicini. Prije nekoliko godina diplomirala je na Medicinskom fakultetu, a ponosni Marin tada je na društvenim mrežama objavio njihovu zajedničku fotografiju uz kratak, ali dirljiv opis: "Moja dr. med."
Foto: Instagram
Poznata je kao iznimno samozatajna osoba koja svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti. Njezin profil na Instagramu je privatan, no mali detalji, poput slova "M" i znaka za beskonačnost u opisu profila, otkrivaju dubinu njezine posvećenosti suprugu. Ona je njegova najveća podrška s tribina, ali i mirna luka izvan sportskih borilišta.
Foto: Instagram
Dok se Marin oporavlja od ozljede i priprema za povratak na teren, koji se očekuje u ožujku, sada ima najslađu moguću obavezu. Dolazak kćerkice Laure označio je početak novog, najljepšeg poglavlja u životu ovog skromnog para. A gesta njegovih suigrača iz reprezentacije samo je potvrdila da, iako fizički nije s njima, Marin Šipić ostaje srce i duša ekipe, kako na terenu, tako i izvan njega.
Foto: Instagram
