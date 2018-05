Marin uz malo muke u 3. kolo, Pera propustila veliku priliku...

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić probio se u četvrtak u 3. kolo Roland Garrosa, nakon što je u 2. kolu sa 6-2, 6-2, 6-7 (3), 7-5 nadigrao 21-godišnjeg poljskog kvalifikanta Huberta Hurkacza (ATP - 188.), poslije dva sata i 50 minuta borbe.

Čilić je u prva dva seta po dvaput oduzimao servis mladom Poljaku te za nešto više od sat vremena stvorio uvjerljivu prednost. Međutim, u trećem setu je Hurkacz počeo igrati slobodnije te za to bio nagrađen 'breakom' za vodstvo 3-2. Njegova prednost je kratko trajala, jer je već u sljedećem gemu Čilić uzvratio petim 'breakom' u meču.

Propustio je Marin dvije prilike za 'break' pri vodstvu 4-3, a kod 6-5 je stigao do prve meč-lopte. Međutim, Čilić je promašio retern na drugi servis, a Poljak je s još dva osvojena poena u nizu odveo treći set do 'tie-breaka'. I umjesto da do izražaja dođe njegovo iskustvo, Čilić je izrazito loše odigrao odlučujući gem i dopustio Hurkaczu da izbori nastavak dvoboja. Naš je tenisač u trećem setu napravio čak 26 neforsiranih pogrešaka.

Foto: CHARLES PLATIAU

U četvrtom setu se Hurkacz ravnopravno nosio s Čilićem do 11. gema u kojem je nakon spašenih 0-40 i još jedne prednosti, ipak izgubio gem na početnom udarcu i omogućio Čiliću servis za pobjedu. Imao je Marin 30-0 pa dopustio Poljaku niz od tri poena, kojim je Hurkacz došao do prilike za 'break'. Srećom, Čilić se izvukao i gotovo sat vremena nakon prve, stigao do druge meč-lopte. Sve je riješio dobrim servisom kojeg 21-godišnji poljski kvalifikant nije uspio vratiti u teren.

Iako je na kraju imao 52 neforsirane pogreške, šest više od suparnika, Čilić je pogreške pokrio sa 48 'winnera', kojih je imao dvosturko više od Poljaka. Marina neće razveseliti ni loša realizacija 'break-lopti' (6/26), no dobra je vijest što je stvarao prilike. Hurkacz je iskoristio jednu od sedam prilika za 'break'.

U 3. kolu Čilića čeka Amerikanac Steve Johnson (ATP - 46.) koji je sa 4-6, 7-6 (5), 6-2, 6-2 pobijedio Nijemca Jan-Lennarda Struffa. Čilić ima odlična iskustva s 28-godišnjim Amerikancem kojega je pobjeđivao u sva četiri dosadašnja meča. Ovo će biti njihov prvi dvoboj na zemljanoj podlozi.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

U turniru tenisačica na pragu 3. kola bila je Zadranka Bernarda Pera koja igra pod američkom zastavom. Protiv 24. nositeljice, Australke Darije Gavrilove, vodila je 7-5, 5-2 i imala meč-loptu sa servisom, ali se australska tenisačica izvukla i u tri seta došla do velikog preokreta i pobjede.

U poslijepodnevnom dijelu programa Osječanka Donna Vekić igrat će protiv Ruskinje Marije Šarapove za mjesto u 3. kolu.

Roland Garros, tenisači - 2. kolo

MARIN ČILIĆ (HRV/3) - Hubert Hurkacz (Polj) 6-2, 6-2, 6-7 (3), 7-5

Steve Johnson (SAD) - Jan-Lennard Struff (Njem) 4-6, 7-6 (5), 6-2, 6-2

Fabio Fognini (Ita/18) - Elias Ymer (Šve) 6-4, 6-1, 6-2

Dominic Thiem (Aut/7) - Stefanos Tsitsipas (Grč) 6-2, 2-6, 6-4, 6-4

Roland Garros, tenisačice - 2. kolo