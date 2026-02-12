Obavijesti

NAKON 10 GODINA

Marinić Kragić osuđen na rad za opće dobro zbog nereda na Euru

Piše Jakov Drobnjak,
Split: Župan Blaženko Boban primio je osvajače medalja na ovogodišnjim olimpijskim i paraolimpijskim igrama | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Jerko Marinić Kragić, član hrvatske vaterpolske reprezentacije, optužen je na rad za opće dobro zbog izazivanja nerada na Europskom prvenstvu 2016. godine na utakmici Hrvatske i Češke. Presuda je nepravomoćna

Incident koji je 2016. godine, tijekom Europskog prvenstva u nogometu u Francuskoj, izazvao veliku pažnju javnosti, dobio je svoj sudski epilog. Na stadionu Geoffroy-Guichard u Saint-Étienneu, nakon što je utakmica Hrvatske i Češke prekinuta u 86. minuti, došlo je do nereda zbog kojih su četvorica optuženika završila na sudu.

Split: Velika proslava u čast olimpijaca održana na Rivi
Split: Velika proslava u čast olimpijaca održana na Rivi | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Među njima je bio i hrvatski vaterpolist i reprezentativac Jerko Marinić Kragić, koji je zajedno s ostalima osuđen na šest mjeseci zatvora. Ta kazna naknadno im je zamijenjena radom za opće dobro, a u nju je uračunato i vrijeme provedeno u pritvoru nakon uhićenja. Presuda je nepravomoćna. Neslužbeno saznajemo kako postupak nije gotov jer će se svi okrivljenici žaliti na presudu.

Prema optužnici splitskog Općinskog državnog odvjetništva, optuženi su verbalno i fizički napali navijače i redare koji su pokušavali spriječiti daljnje izgrede. Tereti ih se i da su gestama te naguravanjem poticali druge na nasilje i nastavak sukoba kako bi se onemogućio nastavak utakmice. Svi su se na sudu izjasnili da nisu krivi. Marinić Kragić tvrdio je da je pokušavao smiriti situaciju i razdvojiti sukobljene strane, no sud je odluku donio na temelju fotografija i videosnimki sa stadiona.

Zbog istog događaja Hrvatski nogometni savez kažnjen je s 100.000 eura, i to zbog prekida susreta i upotrebe baklji, za što Marinić Kragić i ostali nisu bili optuženi. Sud ih nije obvezao na naknadu štete HNS-u, već ih je uputio da se eventualna odšteta potražuje u parničnom postupku.

Marinić Kragić je u 2025. imenovan za člana Upravnog odbora Udruge Naš Hajduk, te uz reprezentaciju Hrvatske nastupa i za Jadran.

OSTALO

