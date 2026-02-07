Obavijesti

Marinko Mavrović: Pune tribine ćemo pamtit cijeli život. Doček? Dečki bi to sigurno voljeli...

Piše Hrvoje Tironi, Issa Kralj,
Čitanje članka: 7 min
Marinko Mavrović: Pune tribine ćemo pamtit cijeli život. Doček? Dečki bi to sigurno voljeli...
Ljubljana: Francuska - Hrvatska u borbi za broncu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Navijači su nam pripremili doček ovdje gdje smo se najmanje nadali. Kad istrčiš na parket, a vidiš iz Dubrovnika, Osijeka, Vukovara ljude, to je neopisiv osjećaj- rekao je izbornik nakon velike pobjede

Hrvatska futsalska reprezentacija na Europskom prvenstvu je ostvarila povijesan uspjeh i osvojila brončanu medalju! U borbi za broncu nakon drame šesteraca pala je jaka Francuska (11-10). Izbornik hrvatske futsalske reprezentacije Marinko Mavrović nakon utakmice je podijelio dojmove. 

Hrvatska futsal reprezentacija je na Europskom prvenstvu osvojila povijesnu brončanu medalju
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- U Rigi smo se osjećali kao doma, znali smo da možemo kada je završio ždrijeb. Igrači su isto vjerovali, što je najbitnije. Bili smo kao jedan i to su dokazali - počeo je izbornik i nastavio:

- Bio sam u reprezentaciji od prvog dana 1994., ali nikad nije bila ovakva atmosfera. Doživjeti da mi u drugoj državi napunimo dvoranu, to ćemo pamtiti cijeli život. Za takav mali sport to je čudo. Nadam se da smo promijenili percepciju futsala. Mislim da je vrijeme da iskoristimo ovo i da mediji malo više pišu o tom sportu.

Nakon osvojene bronce, bilo je pitanja o tome hoće li biti organiziran doček. 

- Treba mi samo mir. Sigurno je da bi dečki voljeli, ali navijači su nam pripremili doček ovdje gdje smo se najmanje nadali. Kad istrčiš na parket, a vidiš iz Dubrovnika, Osijeka, Vukovara ljude, to je neopisiv osjećaj - zaključio je izbornik. 

