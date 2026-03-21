Iako je istrčao gotovo dvije sekunde sporije od državnog rekorda, bio je drugi u svojoj kvalifikacijskoj skupini i vrlo blizu najbržeg Amerikanca
NA 800 METARA
Marino Bloudek je kao drugi izborio finale dvoranskog SP-a!

Hrvatski atletičar Marino Bloudek kvalificirao se u subotu u finale na 800 m na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Torunu.
Bloudek je u svojoj kvalifikacijskoj skupini bio drugi s vremenom 1:45.92 što je slabije od njegovog najboljeg rezultata i državnog rekorda 1:44,02. Najbrži u kvalifikacijama je bio Amerikanac Cooper Lutkenhaus s vremenom 1:44.29.
Finale je na rasporedu u nedjelju u 19:38 sati.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku