NA 800 METARA

Marino Bloudek je kao drugi izborio finale dvoranskog SP-a!

Iako je istrčao gotovo dvije sekunde sporije od državnog rekorda, bio je drugi u svojoj kvalifikacijskoj skupini i vrlo blizu najbržeg Amerikanca

Admiral

Hrvatski atletičar Marino Bloudek kvalificirao se u subotu u finale na 800 m na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Torunu.

Bloudek je u svojoj kvalifikacijskoj skupini bio drugi s vremenom 1:45.92 što je slabije od njegovog najboljeg rezultata i državnog rekorda 1:44,02. Najbrži u kvalifikacijama je bio Amerikanac Cooper Lutkenhaus s vremenom 1:44.29.

Finale je na rasporedu u nedjelju u 19:38 sati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

