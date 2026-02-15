Obavijesti

Sport

Komentari 2
TRENER GORICE

Mario Carević ipak nije odslužio suspenziju zbog isključenja! Evo zašto je mogao voditi Goricu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Mario Carević ipak nije odslužio suspenziju zbog isključenja! Evo zašto je mogao voditi Goricu
Gorica i Hajduk sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Carević je brzo dobio opomenu i protiv Gorice, u 22. minuti mu je Patrik Kolarić pokazao žuti karton zbog prigovora. U prijašnjoj utakmici je dobio crveni karton nakon što je žestoko protestirao sucu

Admiral

Trener Gorice, Mario Carević, trebao je biti suspendiran za prvoligaški susret između Gorice i Vukovara 1991. Ipak, neke je iznenadilo kada su ga vidjeli na klupi Gorice na početku utakmice 22. kola HNL-a. Podsjetimo, Carević je prošlo kolo grubo reagirao kada je Zdenko Lovrić sudio kraj poluvremena, iako je njegova momčad imala obećavajuću šansu. Zbog toga je dobio crveni karton.

Ipak, očito je Hrvatski nogometni savez samo novčano kaznio Carevića zbog ispada na glavnog suca utakmice, vjerojatno kao svojevrsnu kompenzaciju s obzirom na to da je Lovrić pogriješio u svojoj odluci koja je prethodila isključenju trenera Turopoljaca.

Lokomotiva i Gorica sastali se u 21. kolu SuperSport HNL-a
Lokomotiva i Gorica sastali se u 21. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Carević je brzo dobio opomenu i protiv Gorice, u 22. minuti mu je Patrik Kolarić pokazao žuti karton zbog prigovora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
VESELI PAR

FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model
BILA JE WTA ZVIJEZDA

FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (33) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Najviši ranking u karijeri bilo joj je 26. mjesto na WTA ljestvici, imala je u sebi još koju godinu dobrog tenisa, ali odlučila se na promjenu karijere...
FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama
TRENERICA I MAGISTRA

FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama

Tamara Zubčić uvijek je podrška uz stazu, a bratu pomaže i kao pomoćna trenerica. Nekad je i sama skijala, ali se morala povući zbog zdravlja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026