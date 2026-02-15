Mario Carević ipak nije odslužio suspenziju zbog isključenja! Evo zašto je mogao voditi Goricu

Trener Gorice, Mario Carević, trebao je biti suspendiran za prvoligaški susret između Gorice i Vukovara 1991. Ipak, neke je iznenadilo kada su ga vidjeli na klupi Gorice na početku utakmice 22. kola HNL-a. Podsjetimo, Carević je prošlo kolo grubo reagirao kada je Zdenko Lovrić sudio kraj poluvremena, iako je njegova momčad imala obećavajuću šansu. Zbog toga je dobio crveni karton.

Ipak, očito je Hrvatski nogometni savez samo novčano kaznio Carevića zbog ispada na glavnog suca utakmice, vjerojatno kao svojevrsnu kompenzaciju s obzirom na to da je Lovrić pogriješio u svojoj odluci koja je prethodila isključenju trenera Turopoljaca.

Lokomotiva i Gorica sastali se u 21. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Carević je brzo dobio opomenu i protiv Gorice, u 22. minuti mu je Patrik Kolarić pokazao žuti karton zbog prigovora.