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Mario Hezonja: Nikad mi se nije svidjelo kako sam napustio NBA

Piše HINA,
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Mario Hezonja: Nikad mi se nije svidjelo kako sam napustio NBA
Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Mario Hezonja šokirao je košarkašku javnost odlaskom iz Reala i vraća se u NBA, gdje će obući dres Cleveland Cavaliersa. Kaže da mu nikad nije sjeo stari odlazak iz lige, a sada kreće u novo poglavlje karijere

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Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja poručio je da mu se nije svidio način na koji je prije šest godina napustio NBA pa je sretan što se vraća ondje kao igrač Cleveland Cavaliersa. Krilni 31-godišnji igrač napustio je u petak europskog doprvaka Real Madrid tri godine prije isteka ugovora kako bi se vratio u NBA.

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Hezonja, navijač 00:14
Hezonja, navijač | Video: twitter/mariohezonja

- Nikad mi se nije svidio način na koji sam napustio NBA, ali proteklih pet godina bile su upravo ono što sam želio i što mi je bilo potrebno. Presretan sam što novo poglavlje svoje karijere započinjem u Cavaliersima, momčadi i organizaciji kojoj sam se oduvijek divio i koju sam iznimno poštovao, izjavio je Hezonja putem društvenih mreža.

Od 2015. do 2020. odigrao je 330 utakmica za Orlando Magic, New York Knickse i Portland Trail Blazerse. Imao je prosjek od 6,9 koševa i 3,1 skoka po susretu, a na parketu je provodio po 18 minuta. Kada se vratio u Europu, gdje je prvo zaigrao za Panathinaikos pa ruski UNICS Kazan, rekao je da ga u NBA ligi nisu cijenili.

Od ljeta 2022. nosio je dres Real Madrida, s kojim je tri puta igrao u finalu Eurolige, a kojeg nije spomenuo u javnom obraćanju preko društvenih mreža. S Realom je osvojio šest naslova među kojima jedan pehar Eurolige i dva španjolska prvenstva.

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