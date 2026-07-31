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MEĐU 'CAVSIMA'

Mario Hezonja se vratio u NBA: Saga s Realom je završena

Piše Issa Kralj,
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Mario Hezonja se vratio u NBA: Saga s Realom je završena
Beograd: Utakmica 6. kola Turkish Airlines Eurolige između BC Maccabi Rapyd i BC Real Madrid | Foto: Dusan Milenkovic/ATA Images/PIXSELL
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Hrvat je sa Cavaliersima potpisao jednogodišnji ugovor, a njegov transfer vrijedan je 2,8 milijuna dolara. Momčad nije uspjela dovesti LeBrona Jamesa koji je potpisao za Philadelphia 76-erse, pa su odgovarajuću zamjenu našli u Hezonji.

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Hrvatski košarkaš Mario Hezonja potpisao je za Cleveland Cavalierse, prema informacijama NBA insajdera. Hezonja će tako ponovno igrati na parketima najelitnije košarkaške lige svijeta nakon što je završena saga oko napuštanja Real Madrida i plaćanja izlazne klauzule. 

Hrvat je sa Cavaliersima potpisao jednogodišnji ugovor, a njegov transfer vrijedan je 2,8 milijuna dolara. Momčad nije uspjela dovesti LeBrona Jamesa koji je potpisao za Philadelphia 76-erse, pa su odgovarajuću zamjenu našli u Hezonji. Prema informacijama medija bliskih franšizi, Hezonja bi trebao biti dio rotacije svake večeri.

Hrvatskom reprezentativcu ovo bi bila šesta sezona u NBA-u, a Cleveland u njemu vidi sjajno pojačanje na poziciji niskog krila i napadačkoj kvaliteti koje im je potrebno. Tijekom karijere u Americi nosio je dresove Orlando Magica, New York Knicksa i Portland Blazersa. Po povratku u Europu, igrao je za grčki Panathinaikos, UNICS Kazan, a najviše traga ostavio je u Real Madridu s kojim je osvojio Euroligu. 

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