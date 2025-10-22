Obavijesti

PORAZ OD MACCABIJA

Mario Hezonja ubacio 24 poena pa promašio šut za pobjedu

Piše HINA,
Mario Hezonja ubacio 24 poena pa promašio šut za pobjedu
Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja bio je uvjerljivo najbolji pojedinac u madridskom sastavu. Za 27 minuta na parketu postigao je 24 poena

U prvom susretu šestog kola Eurolige košarkaši Maccabi Tel Aviva su kao domaćini u Beogradu pobijedili madridski Real 92-91.

Real je jako dobro otvorio utakmicu te je nakon deset minuta vodio 27-17. Potpuni raspad dogodio se u igri madridske momčadi tijekom druge dionice u kojoj su gosti primili čak 40 poena i na odmor je Maccabi otišao uz prednost 57-48.

Do kraja treće četvrtine Real se približio na 74-76, a drama se odvijala u samoj završnici. Igrač Reala Campazzo je 25 sekundi prije kraja pogodio oba slobodna bacanja za vodstvo gostiju 91-89, ali je pet sekundi prije kraja na drugoj strani Blatt pogodio za tricu i pobjedu domaćina 92-91. U zadnjem napadu na ogledu šut za slavlje Reala promašio je Hezonja.

Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja bio je uvjerljivo najbolji pojedinac u madridskom sastavu. Za 27 minuta na parketu postigao je 24 poena uz 7-11 za dva poena, 3-9 za tri poena i 1-3 s linije slobodnih bacanja. Tome je dodao osam skokova, tri asistencije i tri izgubljene lopte.

Trey Lyles je za Real dodao 16 poena, 10 skokova i tri asistencije, a Usam Garuba 12 poena. U pobjedničkom sastavu Lonnie Walker je ubacio 27 poena uz četiri asistencije, a Roman Sorkin 21 poen uz šest skokova i tri dodavanja.

Na vrhu ljestvice su Panathinaikos i Hapoel Tel Aviv s četiri pobjede i jednim porazom. Real sada ima omjer 3-3, dok je Maccabi upisao tek drugu pobjedu.

Euroliga, 6. kolo:

Maccabi Tel Aviv - Real Madrid 92-91

