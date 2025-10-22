Šamanić u čudnim okolnostima raskinuo ugovor s Baskonijom

Hrvatski košarkaš Luka Šamanić (25) više nije član Baskonije, objavio je u srijedu španjolski prvoligaš koji se natječe i u Euroligi.

"Luka Šamanić više nije član Baskonije nakon što je došlo do sporazumnog raskida ugovora zbog osobnih razloga. Baskonia cijeni njegovu posvećenost i profesionalizam tijekom boravka u klubu i želi mu puno uspjeha na osobnom i profesionalnom putu u budućnosti", navodi se kratkom priopćenju španjolskog kluba.

Hrvatski krilni centar je krajem prosinca prošle godine stigao u Baskoniju. Prije toga je bio kratko u turskom Fenerbahčeu i zagrebačkoj Ciboni. Prošle sezone je u dresu Baskonije imao prosjek 9,1 koševa i 3,2 skoka po utakmici u Euroligi. Ove sezone je u pet susreta Eurolige ostvarivao prosječno 7 poena i 2,6 skoka. Baskonia je upisala poraze u svih pet ovosezonskih utakmica Eurolige.

Šamanića su 2019. u prvom krugu NBA drafta izabrali San Antonio Spursi. U SAD-u je proveo pet godina, ali je u NBA ligi odigrao tek 86 utakmica, 36 u Spursima i 50 za Utah Jazz. Većinu vremena proveo je u razvojnim momčadima San Antonia, NY Knicksa i Boston Celticsa.