Mario Kovačević: Dinamo je bio i ostao gospodski klub, takvog ga pamtim. Emocije? Bit će ih...

Dinamo u nedjelju dočekuje Varaždin i pobjedom ima priliku osigurati naslov prvaka. Trofej bi bio šlag na tortu velikog jubileja i 115. rođendana zagrebackog kluba, a grad se već uvelike priprema za slavlje. Ipak, službeno još ništa nije gotovo i momčad Marija Kovačevića ići ce maksimalno u ovaj dvoboj kako bi riješila sve dileme oko toga tko je najbolja momčad Hrvatske ove sezone. Trener Dinama najavio je utakmicu.

Utakmica koju ste čekali cijelu sezonu?

- Radili smo cijeli sezonu da osigurano naslov sto prije, sad nam se pruža prilika. Varaždin je dobra ekipa, ali imamo prvu meč loptu i igrači su gladni da ju iskoriste.

Atmosfera?

- Veliki broj utakmica smo igrali, vraćaju se Vidović, McKenna i Bennacer i veseli me da je kadar dobar. Atmosfera je sjajna, igramo jako dobro i veselim se utakmici.

Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Varaždin se bori za Europu?

- Svaka čast Varaždinu, na trećem mjestu je, pobjegao je pet bodova Rijeci i ima se za šta boriti. Bit će tvrda utakmica, ima dobru kontru i polukontru. Bit ce teško, ali želimo ovisiti samo o sebi i vjerujem da smo bolja momčad. Želimo prvi zabiti i usmjeriti utakmicu u svoju korist.

Od Pule do Pule. Kako se osjećate?

- Čudno će zvučati, ali ja sam vjerovao da ćemo uc u kontinuitet i takva momčad koja ima kontinuitet osvaja prvenstvo. Već 19 kola imamo 15-16 pobjeda i zato jesmo tu gdje jesmo. Najzaslužniji su za to igrači koji sjajno rade i odlično igraju. Dat ćemo sve od sebe da osvojimo naslov na rodendan.

- Prvo sjećanje na Dinamo mi je 1982. i osvajanje prvenstva, oduvijek se pričalo da je Dinamo gospodski klub i to sam i ja ostao.

Sjetite se prvog dana. Kakve emocije imate?

- Navijači su bili skeptični, došle su nove zvijezde, ali rekao sam da ce biti dobro. Tek kad osvojimo trofej onda ce me preplaviti emocije sigurno. Dosta igrača nije osvojilo trofej i zato su bili gladni, što sam i vidio. I ja sam bio gladan pobjeda i trofeja.

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Osvježenja?

- Bit ce malo promjena u odnosu na Istru. Samo oni koji su 100 posto spremni će igrati. Zajca neće biti, osjetio je bol pa ga nećemo forsirati.

Kad je bilo najteže, jeste posumnjali u osvajanje?

- Ja nikad negativno ne razmišljam i nisam se bojao. Najvise me strah bilo onaj prvi put kad sam ušao, ali radio sam pošteno, kao i uvijek i od prvog dana sam govorio da možemo i vjerovao. Sada nam se to vraća. Rijetkost je da netko drži kontinuitet tako dugo i na početku je bilo teško. Trebalo nam je vremena da se uigramo, trebalo je vremena kao i za sve u životu. Drago mi je da se sve vratilo, zbog svih navijača i vjerujem da vraćamo titulu u naš grad - zaključio je Kovačević.